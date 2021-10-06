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İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu - Son Dakika

İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu

06.10.2021 20:32
İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu

Sağlık Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75'i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 55'i ve altında kalanlar kırmızı, yüzde 55 ile 65'i arasında olanlar turuncu, yüzde 65 ve 75 arasında kalanlar sarı, 75 ve üzerine ulaşanlar ise mavi kategoride yer alıyor. Covid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden her gün yayımlanan günlük aşılama oranlarına göre 6 Ekim Çarşamba günü itibariyle mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu.

Öte yandan en az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

(Utku Şimşek/İHA)

İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki doz Covid-19 aşısı uygulanmasında 'mavi kategori'ye ulaşan il sayısı 24 oldu - Son Dakika
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