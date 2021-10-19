Üye Girişi
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti - Son Dakika

İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti

19.10.2021 10:57
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, dün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı.

İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir, Bartın, Giresun ve Aydın da yüzde 78'den fazlası aşılandı.

İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.

68 il, 18 yaş üstü nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı.

Son bir ayda aşılanma oranlarını en çok artıran iller

Aşılanma oranlarının en az olduğu 5 il, Şanlıurfa (yüzde 50,5), Diyarbakır (yüzde 55,1), Batman (yüzde 55,1), Muş (55,6), Siirt (yüzde 56,4) olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, 20 Eylül'e kıyasla yaklaşık bir aylık sürede, aşılanma oranlarının en çok arttığı yerler de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller oldu.

Verilere göre, 20 Eylül'de yüzde 53 olan aşılanma oranını bir ayda yüzde 68'e çıkaran Hakkari, yüzde 28,3 oranındaki artışla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Bunu son bir ayda aşılanma oranını yüzde 26,7 artıran Şırnak, yüzde 24,7 artıran Mardin, yüzde 22,5 artıran Bitlis ile yüzde 22,3 artıran Şanlıurfa izledi.

Üç büyükşehirde durum

Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı. İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Buna göre, son bir ayda Ankara'nın yüzde 71,3 olan 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşılanma oranı yüzde 76,7'ye, İstanbul'un yüzde 64,9 olan oranı yüzde 71'e, İzmir'in ise yüzde 73,7 olan oranı yüzde 79'a çıktı.

"Yüzde 80'lere ulaştığımızda toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olacağız"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde dün itibarıyla 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 76'yı geçtiğine dikkati çekti.

Bunun, hedef nüfustaki her 4 kişiden en az 3'ünün en az iki doz aşısını yaptırdığı anlamına geldiğine işaret eden İlhan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptırma oranlarının iyi bir aşamaya doğru gittiğini görüyoruz. Bu oran, 33 ilimizde yüzde 75'in üzerinde iken, 35 ilimizde yüzde 65'in üzerinde. 13 ilimizde ise çift doz aşılama oranı yüzde 55-65'in arasında, iki doz aşılama oranı yüzde 55'in altında olan tek ilimizde de nüfusun yarısı en az iki doz aşısını yaptırmış durumda. Ülke genelinde en az çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80'ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olmamız mümkün olacak. Bu oranları yakalamamız, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını da engelleyecek ve salgınla çok daha güçlü bir şekilde mücadele etmemizi sağlayacak."

Aşılama hızının yavaşlamasında aşısız gençlerin de payı var

Prof. Dr. Necmi İlhan, olumlu bir yöne doğru gidilmesine karşın özellikle gençler arasında aşı olma oranlarının hala düşük seyrettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde günlük aşılama hızının yavaşladığını görüyoruz. Sebeplerinden biri zaten belli sayıda insanın aşısını yaptırması ama bu kişiler ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri nüfus. Aşılama hızının yavaşlamasının en önemli nedenleri arasında gençlerin aşıya yeterince ilgi göstermemesi yer alıyor. Aşılama oranı yüzde 65'in altında olan düşük illere baktığımızda da buralarda genç nüfusun daha fazla olduğunu görüyoruz."

Aşı yaptırmayan gençlerin ağırlıklı olarak "hastalığa yakalansam bile hafif geçiririm" düşüncesinde olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bazı gençler ne yazık ki Kovid-19'u oldukça ağır geçirebiliyor. Ayrıca hastalığı hafif geçirse bile yakınlarına, büyüklerine bulaştırma ihtimalleri bulunuyor. Bu nedenle aşı olmayan gençlerimizi bir an evvel aşılarını olmaya, varsa eksik dozlarını tamamlamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı 11:06 Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Bahçeli'den Babacan'ın 10:56 Bahçeli'den Babacan'ın "Krizlerin ortağıdır" eleştirisine net yanıt: Ortada bir kriz yoktur
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları 10:53 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor 10:40 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı 10:36 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı 09:58 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı 09:52 Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı

Son Dakika Haberleri
11:02 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı
10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı
10:56 Bahçeli'den Babacan'ın "Krizlerin ortağıdır" eleştirisine net yanıt: Ortada bir kriz yoktur
10:56 Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler
10:43 Şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti
10:41 Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak
10:39 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor
10:37 Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek
10:35 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
10:19 Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti
Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:07
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler         
10:56
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak         
10:41
Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek         
10:37
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
09:53
Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar         
09:25
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 11:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement