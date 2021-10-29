İki dozda da "mavi" kategoriye ulaşan Adana'da yeni hedef 30 yaş altı aşılamaları artırmak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada da "mavi" kategoriye ulaşan Adana'da, pozitif vakaların çoğunluğunu oluşturan ve aşılanma oranları düşük seyreden 30 yaş altı için "seferberlik" başlatıldı.

Sağlık tesislerinin yanı sıra mobil ekiplerle, tarlada, yaylalarda, sahil kesiminde, iş yerlerinde, camilerde, alışveriş merkezlerinde, otobüs terminali ve tren garında sürdürülen aşılama çalışmalarıyla Adana ikinci dozda da 75'i geçerek "mavi"ye büründü.

Kentte pozitif vakaların çoğunluğunu oluşturan ve aşılanma oranları düşük seyreden 30 yaş altı kişilerin aşılanmasının artırılması yeni hedef olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, aşılamanın ilk başladığı günden itibaren sıkı çalışma yürüttüklerini anlattı.

Nacar, bu çalışmalarla ikinci doz aşılamada yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Aşı olmak isteyen herkesin aşı olabileceği bir ortam oluşturduk. Aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan herkesin de ayağına kadar gittik. Bunun için bölgemizin coğrafi ve iklim şartları gereği yaz döneminde çok ciddi bir nüfusumuz yaylalardaydı, sahil kenarındaydı. Hafta sonlarında bile arkadaşlarımız bu alanlara gidip yaylalarda, deniz kenarlarında aşılama yaptılar, hafta içi de tarlalarda çalışan işçilerimiz için o organizasyonları yaptık. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışanlarımız şehir merkezine kadar gelmesinler diye biz oraya gittik. Tabii ki her yaptığımız bize artı bir sonuçla döndü. Şu anda sağlık tesislerimizde veya günlük hayata baktığınızda bu yoğunlukta sağlık tesislerimiz şu anda sakin, yataklarımız rahat, yoğun bakımlarımız ciddi dolu değil. Aşının günlük hayatımızda vatandaşımızı bu hastalığın kötü etkilerinden kurduğunu görüyoruz."

Vakaların büyük bölümünü 30 yaş altındaki aşısızlar oluşturuyor

Nacar, hastanelerde aşısızların veya kronik rahatsızlığı bulunanların "en büyük grubu" oluşturduğunu gözlemediklerini dile getirdi.

Vakaların büyük oranda 30 yaşın altına kaydığını gözlemlediklerini vurgulayan Nacar, şöyle devam etti:

"30 yaşın üzerinde, özellikle 60 yaşın üzerinde çok ciddi bir aşı oranımız var. Pozitif vakalarımızın ciddi bir çoğunluğunun 30 yaş altına kaydığını ve eş zamanlı yaptığımız incelemede de aşı oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Biz burada halen aşısını olmamış bir kişi varsa tesislerimize bekliyoruz. Gelemiyorlarsa bize ulaşsınlar, oldukları yere gelelim. Mutlaka aşılarının olmalarını öneriyoruz. Bakanlığın aşı tanımlaması yaptığı yaş gruplarında aşılanmayı mutlaka öneriyoruz. 30 ve 18 yaş altı grupta aşılama oranlarımızın daha iyi olması için çok ciddi farkındalıklar, yoğun çalışmalar yapıyoruz. Okullarda ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda çalışmalar var. Biz yorulmadan tüm arkadaşlarımızla beraber aşıyı ilimizde Türkiye ortalamalarının üzerine çıkartacağız ve vatandaşımızın bu hastalıktan etkilenmesinin ve hayatını kaybetmesinin önüne geçmeye çalışacağız."

Nacar, belirledikleri hedefe ulaştıkça daha iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Hedefimiz daha önce ilk dozda yüzde 75'ti, onu geçtik. Şimdi ikinci dozda yüzde 75'ti ona ulaştık. Şimdi hedefimiz 30 yaş altı gruplarda aşılamayı yükseltmek, hastaneye yatışları azaltmak. Yatanların tedavilerindeki şifa oranını yükseltmek istiyoruz. Yani birden fazla hedefimiz var, durağan bir hedefimiz yok. Hedefimiz, bu hastalığı yenene kadar sürekli mücadele. Pozitif vakalarımızın yüzde 35-40'ı 30 yaş altı, bu ciddi bir rakam. Yani her 10 pozitifin 4'ü 30 yaşın altında. 30 yaşın üzerinde aşılama oranımız çok iyi olduğu için pozitif vakalarımız fazla olsa da hastaneye yansımaları, yatışları çok az. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Gençlerden "aşı yaptırın" çağrısı

İkinci doz aşısını yaptıran 14 yaşındaki Ahmet Selman Yılmaz, hastalıkla mücadele kapsamında herkese aşı olmaları önerisinde bulundu.

Yiğit Alp Köylü (13), ikinci doz aşısını yaptırdığını ve kendisini hastalığa karşı daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Annesi sağlık çalışanı olan Sıla Yeniekinci de (15), ikinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Herkese öneriyorum. Bütün sağlık çalışanları yaptırdı. Umarım herkes aşısını yaptırır ve bu süreci atlatırız." diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Muhterem Yeniekinci ise çocuklarının aşılarını yaptırdığını ifade ederek herkese bu hastalıkla mücadele için aşılarını yaptırmasını önerdi.