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İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı - Son Dakika

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı

10.10.2021 05:01

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltıBURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen bir kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı

BURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olay sonrası yaşanan kovalamacada 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi aranıyor.

Olay, dün saat 21.40 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada, yoldan geçen M.İ. göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise araçların arasına saklanarak kendilerini korudu. Bu sırada bölgede bulunan bekçiler, bir yandan olaya müdahale etti, diğer yandan bölgeye takviye ekip istedi. Yaralı, M.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası, bekçi ve polisler ile kaçan şüpheliler arasında yaklaşık 15 dakikalık kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri çatışmanın yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemi alarak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı

Fatih Sultan Mehmet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu: 3 gözaltı - Son Dakika
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