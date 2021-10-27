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İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI - Son Dakika

İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI

27.10.2021 09:18

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, gece saatlerinde yolda karşılaşınca kavga çıktı. Araçlarından inen yaklaşık 20 kişi, sopa ve taşlarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sona eren kavgada, İbrahim Y. (28), İshak Y. (33), Halil Y. (37), Vedat Y. (53) ve Emine Y. (52) yaralandı, 3 otomobil de hasar gördü. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, cep telefonu kameraları ile görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-

İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI
İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI

Karşıyaka, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI- SOPALI KAVGA; 5 YARALI - Son Dakika
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