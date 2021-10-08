Üye Girişi
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA

08.10.2021 16:29

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki kardeş, babadan miras kalan tarlada çalışma yapmalarına engel olmak isteyen ablaları Emine Çetin'i (60) traktörle ezmeye çalıştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki kardeş, babadan miras kalan tarlada çalışma yapmalarına engel olmak isteyen ablaları Emine Çetin'i (60) traktörle ezmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölümden dönen Çetin "Beni öldürmeye çalıştılar. Küçük kardeşim, diğerinin yapamadığını görünce traktörü üzerime sürdü. Beni ezmeye çalıştı" dedi.

Manavgat'ta eşi vefat eden, 14 yaşındaki kızıyla yaşayan Emine Çetin, 3 Ekim'de Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisindeki kardeşini ziyarete gitti. Kızıyla birlikte babalarından miras kalan tarladaki zeytinlere bakmak isteyen Çetin, bir kepçenin toprağı kazdığını ve kardeşleri Hüseyin A. ile Halil A.'nın da burada olduğunu gördü. Çetin, tarlanın kendisine ait olduğunu belirterek kepçeyi çıkardı.

Duruma sinirlenen kardeşlerden Hüseyin A. tarladaki traktörü ablasının üzerine sürmeye çalıştı. Halil A. da kardeşine 'Sür, ulan sür' dedi. Kardeşi yapmayınca traktöre binen Halil A., ablasının üzerinden 2 kez geçti. İki kez tekerleklerin arasında kalan Çetin, ölümden döndü. Yeğeninin kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören Halil A., Çetin'in kızını darbedip telefonunu kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi tarlada yapılan Çetin ve kızı, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir gün sonra taburcu olan Çetin ve kızının suç duyurusu üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

DHA'ya konuşan Emine Çetin, 10 kardeş olduklarını, 2'sinin daha önce vefat ettiğini söyledi. Anne, baba ve eşinin de öldüğünü belirten Çetin, liseye giden kızıyla birlikte Manavgat'ta yaşadığını ve hafta sonu mahalleye kardeşlerinin yanına gittiğini belirtti.

'BEN ONLAR İÇİN SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM'

Kızıyla birlikte babasından miras kalan tarlaya gittiğini aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Bir kepçenin toprağı sıyırdığını gördüm. Bunu yapamayacaklarını ve bu tarlanın kendilerinin olmadığını söyledim. Kepçeciyle konuşunca tarladan çıktı. Kardeşlerimle tartıştım. Benim üzerime 2 defa traktör sürdüler. Beni öldürmeye çalıştılar. Küçük kardeşim, diğerinin yapamadığını görünce traktörü üzerime sürdü. Beni ezmeye çalıştı. Ezemeyince beni dövdü, saçlarımı yoldu. Kızımın telefonla çekim yaptığını görünce ona saldırdılar, telefonunu kırdılar."

Kardeşlerini çok sevdiği söyleyen Çetin, "Başıma bu da mı gelecekti? Ben onlar için saçımı süpürge ettim. Onlar beni ve kızımı ne hale getirdi" diyerek gözyaşı döktü.

'İNSAN ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS'

Yaşananların nedeni ne olursa olsun kadına yönelik şiddet olduğunu belirten avukat Umut Çiftçi de, "Olay günü, tarlada yaşanan tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşine 'Sür, ulan sür' diyor, olmayınca kendisi binip ezmeye çalışıyor. 2-3 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor" dedi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay sırasında annesinin yanında olan Emine Çetin'in kızı, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, Emine Çetin'in kepçeciyle konuşması, kardeşleriyle tartışması, Hüseyin A.'nın Çetin'in üzerine traktör sürmesi, daha sonra Halil A.'nın traktöre geçerek Çetin'i 2 defa ezmeye çalışması görülüyor. Görüntülerde ayrıca Çetin'in kızının çığlık atarak 'Anne, anne buraya gel' dediği duyuluyor.

İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA
İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA

Manavgat, Traktör, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı 17:46 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi 17:34 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021 17:31 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri 17:07 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim 15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:33 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:33 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
17:06 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi         
17:33
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz         
17:08
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler         
17:05
Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak         
15:31
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: İKİ KARDEŞ TRAKTÖR İLE ABLALARINI EZMEYE ÇALIŞTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement