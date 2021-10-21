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İki kardeşi böyle bıçakladılar - Son Dakika

İki kardeşi böyle bıçakladılar

21.10.2021 10:17
İki kardeşi böyle bıçakladılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolda yürürken önlerini kesip tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kardeş, yaralanarak hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolda yürürken önlerini kesip tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kardeş, yaralanarak hastanelik oldu. Alkollü şahıslar ile kardeşlerin tartıştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıslar, cadde üzerinde karşılarına çıkan Recep H. ile Süleyman H. isimli kardeşlere omuz atıp tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar kavga başlatarak iki kardeşi bıçakla yaraladı. Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olay anı kameraya yansıdı

Öte yandan, alkollü şahıslar ve iki kardeşin tartıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alkollü şahıslar, iki kardeşin önünü kesiyor. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşünce alkolü şahıslar bıçaklarla ağabey-kardeşe saldırıyor. - KOCAELİ

İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar
İki kardeşi böyle bıçakladılar

Çayırova, Kocaeli, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeşi böyle bıçakladılar - Son Dakika


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