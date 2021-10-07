Üye Girişi
İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı - Son Dakika

İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı

07.10.2021 15:10
İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı

Sivas'ta cadde üzerinde oynayan iki köpeğe çarparak yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Sivas'ta cadde üzerinde oynayan iki köpeğe çarparak yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinin içerisinde bulunan bir esnafın 8 yaşındaki Maltese Terrier cinsi 'Kuçu' isimli köpeği ve bir sokak köpeği yolda oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil iki köpeğe birden çarptı. Köpekler acı içerisinde kıvranırken otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Esnaf köpeklere yardım etmek için hemen koştu. Kuçu isimli köpeğin sahibi Burak Zakir Baş, hayvan ambulansını ve polis ekiplerini aradı. Ambulans gelerek yaralı köpeklerden birini tedavisi yapılmak üzere götürdü. Sanayi sitesinin maskotu olan Kuçu tedavisinin ardından iş yerine getirildi. Burak Zakir Baş, otomobil sürücülerinin dikkatli olmasını istediklerini söyledi. Baş, cadde üzerinde sürekli kazaların yaşandığını ve yetkililerden cadde üzerine kasis konulması istediklerini söyledi. Otomobilin köpeklere çarptığı o anlar ise etrafta bulunan esnafların güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kendi evladım gibi tüm duygularımla besliyorum"

Köpeğine otomobil çarpan esnaf Burak Zakir Baş, "8 yıldır büyüttüğümüz 'Kuçu' adında ki süs köpeğimiz dün üzücü bir olaya şahit oldu. Dükkanın içerisinde oyarken dışardaki köpeği gördü. Onunla oynamak isterken hızlı gelen bir sürücü iki köpeğe birden çarpıp kaçtı. İlk önce baktı daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Hayvan ambulansını aradım geldiler diğer köpeği götürdüler. Biz kendi köpeğimizi veterinere götürdük röntgen falan çekindi. Şu anda köpeğimizin sağlık durumu belli değil 24 saat geçmesi lazım. Şu anda yürüyemiyor. Sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz, yetkililerden bu caddeye kasis konmasını istiyoruz. Buna benzer kazalar çok oluyor. Köpeğimi ben yavruyken sahiplendim 8 yıldır kendi evladım gibi tüm duygularımla besliyorum. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu. Hep yanımızda oldu. Hiç bağlamadık bu köpeğimizi sanayide de bilinen fenomen bir köpek müşterilerimiz olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun köpeğimizi çok seviyor. Komşularımızda çok üzüldü bu duruma" dedi. - SİVAS

Otomobil, Esnaf, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı 15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:34 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:31 "Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi
Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü 14:29 Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar 14:23 İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor 14:16 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti 13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı

Son Dakika Haberleri
15:08 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi
15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
15:02 İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar
14:33 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu
14:23 İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
14:19 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar         
15:02
400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor 400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor         
14:33
47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı         
14:31
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi         
14:23
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı         
14:20
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 15:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement