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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

26.10.2021 12:30
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kanur idaresindeki 27 EN 022 plakalı Skoda marka otomobil ile Abdurrahman Bilen idaresindeki 02 ADT 681 plakalı Hyundai marka otomobil, Yeni Mahalle 26303 sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Kanur yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman, Otomobil, Hyundai, Skoda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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