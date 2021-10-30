İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Münir Balkaya yönetimindeki 01 BEU 57 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Gölbaşı ilçesi istikametine sol şeritte seyir halinde iken 20. kilometrede sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip karşı yönden gelen Mustafa Hekimoğlu yönetimindeki 42 EKB 80 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada, 42 EKB 80 plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Elif Hekimoğlu ile 1 yaşındaki Hasan Hekimoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans

Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi

Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı

AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu

Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı