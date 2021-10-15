İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özelçi idaresindeki 31 B 2603 plakalı otomobil ile Nagihan Erdem idaresindeki 06 GE 1375 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan İsa Özelçi, Sebahat Demirtaş ve Sadık Erdem yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN