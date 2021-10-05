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"İki Şafak Arasında" 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor - Son Dakika

"İki Şafak Arasında" 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

05.10.2021 12:48

Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir'in yer aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden adamın hikayesini konu alıyor.

Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir'in yer aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden adamın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen Selman Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin dünya prömiyerini İspanya'da San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yaptıklarını belirterek, Türkiye'de de ilk gösterimi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki yıldır salgın ve başka sebeplerle filmi seyirciyle buluşturmak için beklediklerine işaret eden Nacar, "Beklentimiz filmimizi göstermek, seyirciyle buluşmaktı. Onlarla bağ kurmasını izlemekti. Onun dışında ödül olursa tabii ki güzel olur ama böyle bir beklenti filmin ruhuna, sinemanın ruhuna uygun gelmiyor. O yüzden sadece filmimizi güzel şartlarda seyirciyle buluşturmak beklentimiz." diye konuştu.

Nacar, filmin festival sürecinin devam ettiğini, 7-8 festivalde daha yer alacağını aktararak, ekim ayında Fransa, Çin ve Brezilya'da, ekim ayının sonunda da İstanbul'da filmin gösterileceğini ifade etti.

Filmin hikayesine de değinen yönetmen Selman Nacar, 24 saatlik bir süre zarfında Kadir'in (Mücahit Koçak) bazı ahlaki çıkarımlarla ilgili karar verme sürecini beyaz perdeye yansıttıklarını anlattı.

"'Yarın olsa yine yapabilir miyiz?' diye endişe ettim"

Oyuncu Mücahit Koçak ise festival ortamında filmi izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Dünya prömiyerini İspanya'da yaptı. Orada da müthiş bir heyecanla izledim. Böyle yüreğim ağzımda izledim yani. Buraya biraz daha sakin geldim. Ama burada da yine çok heyecanlıyım. Müthiş bir şey bu. Çünkü filmler seyirci için yapılıyor. Aradan uzun zaman geçiyor ve onların önüne konuluyor, müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Koçak, festivalin açılış filmi olmasının da önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalden nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum ama Selman'ın çok iyi bir yönetmen olduğundan ve bu filmin çok iyi bir film olduğundan eminim. Hatta şöyle söyleyeyim, 2 sene geçtikten sonra izleyince 'Bunu yani biz mi yaptık?', 'Nasıl yapmışız?', 'Yarın olsa yine yapabilir miyiz?' diye endişe ettim."

İki Şafak Arasında'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan ikinci filmi olduğunu söyleyen Koçak, geriye dönüp baktığında aldığı rollerden ve içinde olduğu işlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor
İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor
İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor
İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İki Şafak Arasında' 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor - Son Dakika


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