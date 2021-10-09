"İki sanatçı, tek mahnı"da buluştu - Son Dakika

Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) tarafından hayata geçirilen "Türk'ün Dili, Türk'ün Sesi" projesiyle Azerbaycanlı şairlerin yazdığı güftelere Türk müzisyenler beste yaptı.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından yola çıkılarak hazırlanan projeyle Azerbaycan Türkçesinde şarkı anlamına gelen "mahnı"lar yazıldı.

Azerbaycan'dan 800'ün üzerinde şiir geldi, bu güftelerden 30'u Türk bestecileri tarafından bestelendi.

"İki devlet tek millet" anlayışının yansıması olan projeyle hazırlanan eserlerin, Türkiye'de ve Azerbaycan'da müzikseverlerin beğenisine sunulması planlandı.

Konserlerin ilk ayağı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada'da yapıldı. Ankara Devlet Türk Musikisi Korosu, şarkıları seslendirdi, konserde 20 eser dinleyiciyle buluştu.

Federasyon, gelecek aylarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de bu mahnıları müzikseverlerin beğenesine sunmaya hazırlanıyor.

"Türk müziğinin evrenselliğinden yola çıktık"

TÜMFED Genel Başkanı Kadri Şarman, federasyonu 2015'te kurduklarını ve ülke genelindeki Türk müziği derneklerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Derneklerin teknik ya da tanıtım sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını belirten Şarman, "Türk musikisini ayakta tutmak ve gelecek nesillere ulaştırmak için bir çatı kuruluş oluşturduk." dedi.

Şarman, Türk müziğinin evrenselliğinden yola çıkarak Türk dünyası, Balkanlar, Kerkük Türkleri ve Irak'ı da kapsayan bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini bildirerek, projenin fikir babalığını Çorlu Musiki Derneği Başkanı Hasan Kaya'nın yaptığını söyledi.

Şarman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi 2020'nin ikinci yarısında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Örgütleri Genel Müdürlüğüne takdim ederek onların onayını aldık. Projenin 2 ayağı söz konusu. Bunlardan biri Azerbaycan şairlerinin şiirlerini toplayıp TÜMFED'e bağlı bestekarlarımız tarafından bestelemekti. Dolayısıyla Türk dünyasıyla bağı güçlendirmek, birliğimizi sağlamak, iki devlet tek millet düşüncesini hakim kılmak adına böyle bir proje yaptık. Çok da yararlı oldu, ses getirdi."

Şarman, projenin devamında Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Balkanlar ve Kerkük'teki sanatçılarla da çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Müzik platformlarında yayımlanacak

TÜMFED Genel Başkan Yardımcısı Faruk Ömer Özkan da projeyle Türk dili konuşan dost halklarla bir iş birliği yaparak repertuvara yeni eser kazandırmayı amaçladıklarını, proje kapsamında düzenledikleri çalıştaylara 100'e yakın şairin katıldığını anlattı.

Bestecilerin kendilerine uygun, besteleyebilecekleri duyguyu yakaladıkları şiirleri seçtiklerini ifade eden Özkan, tüm bestelerin sosyal medyadaki müzik platformları üzerinden müzikseverlere ulaştırılacağını kaydetti.