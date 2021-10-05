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İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

05.10.2021 00:04

İKİTELLİ Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İKİTELLİ Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, işçilerin asitli siyanürü karıştırmasından tepkime yapması sonucu 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. İşçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.


İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

İkitelli, Kimyasal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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