Üye Girişi
İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi - Son Dakika

İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi

20.10.2021 13:33

İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi Beyaz eşyalarda karbon salınımını en aza indirecek poliüretan bazlı "kompozit panel" yaptı Çevreci buluşu, genç bilim adamına altın madalya getirdi Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim görevlisi Dr.

İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi

Beyaz eşyalarda karbon salınımını en aza indirecek poliüretan bazlı "kompozit panel" yaptı

Çevreci buluşu, genç bilim adamına altın madalya getirdi

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, bor bileşiklerini ve atık maddeleri kullanarak daha düşük maliyetli kompozit panel yaptı. Genç bilim adamı, buluşu ile özellikle beyaz eşyalarda kullanılan panellerin karbon salınımını ve maliyetlerini düşürmeyi başardı.

Karbon salınımının yüksekliğine bağlı olarak değişen iklimler, dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülkenin ortak imzaladığı anlaşmalar yapılarak, karbon salınımının düşürülmesi için çalışmalar başlatılıyor. Karbon salınımına bağlı olarak değişen iklimler Düzceli genç bilim adamını da harekete geçirdi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, karbon ayak izini ve maliyetleri düşüren buluş geliştirdi. Bor birleşiklerini ve atık maddeleri kullanarak daha düşük maliyetli kompozit panel yapan Yılmaz, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu tarafından da altın madalya ile ödüllendirildi.

Poliüretan sıvısına, bor bileşiklerinden tinkal ve borik asit, lastik atığı, tarımsal atık ve aktif karbon farklı karışım oranlarında ikame ederek yapılan kompozit panel, aynı zamanda atık maddeler kullanıldığı için çevreci olma özelliği de taşıyor.

Çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek

Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, geri dönüşüm ile poliol kullanımı miktarının azalacağını belirterek, "Günümüzde poliüretan dolgulu kompozit paneller ısı yalıtımı, ses yalıtımı, mukavemet özellikleri gibi performanslarından dolayı beyaz eşya sektöründe, binaların çatı ve cephelerinde soğuk hava deposu, panjur-kepenk, buzdolabı üretiminde, uzay ve havacılık sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu eko-kompozit panelin soğuk hava deposu ve panjur-kepenk üretiminde, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde kullanılabileceği ve gerekli kabul kriterlerini karşılayabileceği görülmüştür. Ayrıca düşük karbon ayak izine sahip, ekonomik ve çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek ve doğaya salınan tarımsal ve endüstriyel atıkların geri dönüşümü sağlanarak, poliol kullanım miktarı azaltılabilecek" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi
İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi
İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi
İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi

Öğretim Görevlisi, Altın Madalya, İnşaat, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü 13:36 Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi 13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu Masaya vurarak, 11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı

Son Dakika Haberleri
13:40 Canlı yayında Anne, oğluna "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti
13:36 Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
Canlı yayında Anne, oğluna Canlı yayında Anne, oğluna "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti         
13:40
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı         
13:34
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 13:46:03. #1.12#
SON DAKİKA: İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement