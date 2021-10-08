Üye Girişi
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinden "İklim Bakanlığı" önerisi - Son Dakika

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinden "İklim Bakanlığı" önerisi

08.10.2021 11:52
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinden

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından yapılacak çalışmaların koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu koordinasyonu da aslında güçlü bir İklim Bakanlığıyla sağlamamızın iyi olacağını düşünüyoruz.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından yapılacak çalışmaların koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu koordinasyonu da aslında güçlü bir İklim Bakanlığıyla sağlamamızın iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bozoğlu, anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olmasının önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Bozoğlu, "Paris Anlaşması'na Türkiye'nin taraf olmasının dünyaya da büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Paris Anlaşması'nın kısıtlayıcı hükümleri olmamasına rağmen itekleyici bir gücü olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Burada asıl vurgulanması gereken konunun "yeşil mutabakat" olduğuna işaret eden Bozoğlu, "Yeşil mutabakatın da desteklenmesi, yeşil mutabakatla beraber konunun değerlendirilmesi olumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya taraf olunmasının etkilerine ilişkin de Bozoğlu, "Anlaşmaya taraf olmamızla bundan sonraki süreçte uluslararası alandan daha fazla destek görme şansımız var. Sanayicilerin, tarım alanında çalışanların, kamu kurumlarının, özellikle belediyelerin daha fazla fona ve finansmana ulaşma şansı da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl bundan sonra süreç başlıyor"

Bozoğlu, bundan sonraki süreçte ciddi bir koordinasyon ihtiyacı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konunun bütün taraflarının bu süreçten faydalanacağı şekilde ve Türkiye'nin geleceği açısından çalışma yapılacak bir koordinasyona ihtiyaç var. Bu koordinasyonu da aslında güçlü bir İklim Bakanlığıyla sağlamamızın iyi olacağını düşünüyoruz. Yeni bir İklim Kanunu'yla karbon vergilendirmesi mevzusunun da yeşil mutabakat kapsamında değerlendirilmesi ve farklı alternatiflerin, yani sınırda karbon vergisi uygulamasıyla Türkiye'nin parasının Avrupa'ya gitmemesi için, Türkiye'nin kendine göre düzenlemeler yapmasına da ihtiyaç var ve bu düzenlemelerle oluşacak olan dönüşüm, Türkiye'nin kendi sanayisine ve aynı zamanda yerel yönetimlere, merkezi yönetime de katkı sağlayacaktır. Asıl bundan sonra süreç başlıyor. Hepimiz bu konunun tarafları olarak sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası alanda destek vereceğiz ve ülkemizin daha yeşil bir kalkınma pratiğine kavuşmasını sağlayacağız."

Anlaşmanın oy birliğiyle kabul edilmesinin de "olumlu" olduğuna işaret eden Bozoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, geleceğimizin ortak problemine dair oy birliği ile karar verilmiş olması çok büyük bir avantaj. Siyasi iradenin bu anlamdaki bu rüzgarı da arkasına alıp hızlı atılımlar yapması olumlu olacaktır, bütün paydaşlarla. Doğrusu çok kısıtlı bir zamanda çok büyük bir iş başarıldı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bütün siyasi partilerin temsilcilerinin ortak hareket etmesi bu anlamda çok değerliydi. Herkesin beraber hareket ettiğini görmüş olduk. Artık Glasgow'da Türkiye o masada olabilecek, hem ulusal hem uluslararası alanda görüşlerini söyleyecek, ulusal çıkarlarını koruyabilecek."

Dernek olarak, Glasgow'da 31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek COP26'ya katılacaklarını ve burada çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Bozoğlu, "Bu etkinliklerde de kuracağımız ilişkilerde Türkiye'de yapılan ve planlanan çalışmaları anlatacağız. Sorumluluklarımız daha fazla artıyor. Bunun bilinciyle sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanları olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla doğrudan iletişim kurarak ve muhalefet partileriyle, iktidar partisiyle iletişim kurarak süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Politika, Türkiye, Paris, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinden 'İklim Bakanlığı' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu 11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11:40 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları 11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
11:00 Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı
10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Dünyada bir ilk! Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak         
11:46
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı         
11:26
Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:23
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı         
11:00
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var         
09:53
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 11:57:35. #1.11#
SON DAKİKA: İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinden "İklim Bakanlığı" önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement