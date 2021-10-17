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İkna yoluyla teslim olan teröristler, örgütün mağara ve silah depolarını da deşifre ediyor - Son Dakika

İkna yoluyla teslim olan teröristler, örgütün mağara ve silah depolarını da deşifre ediyor

17.10.2021 00:57
İkna yoluyla teslim olan teröristler, örgütün mağara ve silah depolarını da deşifre ediyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları örgütten kaçışları hızlandırırken, teslim olan ve yakalanan teröristlerin itiraflarıyla birçok mağara ve sığınağın yeri tespit edildi, çok sayıda ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları örgütten kaçışları hızlandırırken, teslim olan ve yakalanan teröristlerin itiraflarıyla birçok mağara ve sığınağın yeri tespit edildi, çok sayıda ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları öğütten kaçışları hızlandırdı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde sadece bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren E.C. ve H.A.K. isimli teröristler, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı. Yine Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç.'nin firar edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek yol kontrol noktasında kamyon kasasında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Teröristler örgütü anlattı

Güvenlik güçlerince teslim olması sağlanan ve yakalanan teröristler, artık örgütün dağılma sürecine girdiğini, halkın bölgede örgütü istemediği, İHA ve SİHA'ların da etkisiyle arazide ölüm korkusuyla hareket edemez hale geldikleri, örgüte artık kimsenin katılmak istemediği, örgüt üst yönetiminin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği ve operasyonlar nedeniyle kırsalda barınmanın imkansız hale geldiği itiraflarında bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Teslim olan ve yakalanan teröristlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca J-İHA/SİHA destekli Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar neticesinde, terör örgütüne ait bugüne kadar deşifre edilmemiş 80'den fazla sığınak, mağara, yaşam alanı tespit edildi.

İcra edilen bu operasyonlarla ülke içerisinde ses getirecek eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan AT-4 füzesi, uzaktan komuta ile patlayıcı taşıma ve istenildiği yerde bırakabilme özelliği bulunan Dron ve suikast silahı olarak kullanılan sözde Zagros Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat/patlayıcının yanı sıra örgüt mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılacak yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK/KCK'ya destek verdiği inkar eden ülkelerin silahları Hakkari kırsalında ele geçirildi

26 Eylül 2021 tarihinden itibaren Hakkari kırsalında gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda; jandarma birliklerine ve kritik noktalara havadan saldırı yapmak amacıyla terör örgütünün karanlık finans kaynakları tarafından temin edilen, yüksek maddi değere sahip, üzerinde patlayıcı madde taşıma, uzaktan kumanda ile istenildiği yerde patlatılabilme özelliği bulunan, özel olarak dizayn edilmiş 1 adet "Drone" ve Drone'a ait birçok malzeme ele geçirildi. Suriye'de yabancı ülkeler tarafından PYD/ YPG'ye tırlar dolusu teslim edilen silahlar arasında bulunan, AT-4 Tanksavar Füzesi ile yurt içi, Irak Kuzeyi ve Suriye'de terör örgütünce operasyonlarda görevli personele yönelik uzaktan atış yapabilen ve az riskli eylem imkanı sağlayan, "Zagros keskin Nişancı Silahı" ele geçirildi.

Özellikle güvenlik güçleri tarafından kullanılan Tank, Kirpi, Kobra benzeri zırhlı araçlara karşı etkili olan füzenin yakalanması ile birlikte ilerde yapılacak birçok kanlı eylemin önüne geçilmiş oldu.

Teröristlerin yurt içerisinde gerçekleştireceği birçok eylem engellendi

Teslim olan ve yakalanan teröristlerin yer göstermesiyle ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcılarla birlikte metropol iller başta olmak üzere bir çok ilde güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara yönelik terör örgütünce planlanan kanlı eylemlerin önüne geçildi. Operasyonlarda çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirilmesiyle, yurt içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulmakta zorlanan terör örgütüne büyük darbe vuruldu. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Mühimmat, Hakkari, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkna yoluyla teslim olan teröristler, örgütün mağara ve silah depolarını da deşifre ediyor - Son Dakika


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