İl Göç İdaresi personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Müdürlük personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmak için başvuru yaptı.
Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kurulan çadırda personelden kan değerleri uygun bulunanların bağışları kabul edildi.
Personelle birlikte bağışta bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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