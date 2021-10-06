İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten Kavak Kaymakamı Saygılı'ya ziyaret - Son Dakika

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Yiğit ile Saygılı arasında okullarda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri tarafından Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulanışını takip amacıyla zaman zaman okul ve pansiyon ziyaretlerinde bulunması, okullarda kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlarda hijyen tedbirlerine uyulması, okul servislerinde çocukların maske mesafe hijyen kurallarına uygun olarak geliş gidiş yapmalarına özen gösterilmesi ve okullarda temizlik personeli sayısının artırılması konularında görüş birliğine varıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Yiğit'e teşekkür etti.

Ziyarette Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ve Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan da bulundu.