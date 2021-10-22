İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten Kavak'ta inceleme - Son Dakika

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kavak ilçesinde ve incelemelerde bulundu.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile bir araya gelen Yiğit, daha sonra Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Yaşar Doğu İlkokulu, Kavak İmam Hatip Ortaokulu ve Çakallı Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle görüştü.

Okul idaresi ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Yiğit, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı gezip sergilenen proje çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezen Yiğit, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyip kitap okutarak çeşitli sorular sordu. Okumanın önemine dikkati çeken Yiğit, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kuralları uymaları ile ilgili hatırlatmalarda da bulundu.

Yiğit, ardından okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Kovid-19 salgını tedbirleri, yüz yüze eğitimin işleyişi ve okullarda akademik başarının artırılmasına yönelik tedbirler görüşüldü.