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İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNARVRUZ: GÜNDE YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN - Son Dakika

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNARVRUZ: GÜNDE YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN

04.10.2021 16:30
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNARVRUZ: GÜNDE YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN, System.String[]

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, koronavirüs süreciyle birlikte 'obezite' hastalığının Türkiye'de ve bütün dünyada en önemli hastalıklardan biri haline geldiğini söyledi.

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, koronavirüs süreciyle birlikte 'obezite' hastalığının Türkiye'de ve bütün dünyada en önemli hastalıklardan biri haline geldiğini söyledi. Dr. Öznavruz, 'Vatandaşlarımızı her gün yarım saat koşmadan, orta şiddetle dediğimiz bir fiziksek aktivite yapmalarını özellikle öneriyoruz' dedi.

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Fiziksel Aktivite Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Bahar, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Erol, Üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Burada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta fiziksel aktivitenin önemi, anne sütü ve sağlıklı yaşam konuları hakkında vatandaşlarımız bilgilendirilerek, broşürler dağıtıldı.

VALİ YILMAZ: SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN MUTLAKA SPOR YAPMALI

Yürüyüşe katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 'Yürüyüşün, hareket halinde olmanın sağlıklı yaşamdaki önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugün öğrencilerimizle birlikte yürüyüş etkinliğine katıldık. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka spor yapmalı ve hareket halinde olmalıyız'diye konuştu.

OBEZİTE, DÜNYADA EN ÖNEMLİ HASTALIKLARDAN BİRİ HALİNE GELDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ise fiziksel aktivitenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de başta okul çağı çocuklar olmak üzere erişkinlerin mutlaka yapması gereken bir aktivite olduğunu belirtti. Dr. Öznavruz, 'Fiziksel aktivitenin, özellikle koronavirüs süreciyle birlikte çocuklarımızın evlerine kapanması nedeniyle obezite dediğimiz bir hastalığın ciddi boyutta şuan ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada en önemli hastalıklardan biri haline geldi. Tabi obezite ile birlikte özellikle bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar dediğimiz diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve eklem hastalıkları bata olmak üzere birçok hastalığında davetçisi olduğunu biliyoruz. Bizlerde İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda vatandaşlarımızı her gün yarım saat koşmadan, orta şiddetle dediğimiz bir fiziksek aktivite yapmalarını özellikle öneriyoruz ki, bu süreçte özellikle okul çağı çocuklarımızın her 10 kişiden 4'ünün fiziksek aktivite yapmadığını, dolayısıyla da obeziteye doğru bir gidişin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLSUN'

Dr. Öznavruz, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir araştırmada 8'inci sınıflarda 'morbid obez' denilen hastalık boyutundaki şişmanlığın yüzde 10 seviyelerini şuan aşmış olduğunun görüldüğünü belirtti. Öznavruz, şunları kaydetti: 'Bununda başta öğrencilerimizin kendi akranları arasında dışlanmalarına sebep olduğu için çocukların psikolojik bunalıma girmelerine, dolayısıyla eve kapanmalarına ve daha çok yeme içme süreçlerine girmesi nedeni ile bu süreçlerin çıkmaza girdiğini görüyoruz. Okullarda spor kollarına özellikle öğrencilerimizin kayıt olmasını istiyoruz. Çünkü spor yapan öğrencinin zamanını daha etkin kullandığını görüyoruz. Zamanını etkin kullanan bir çocuğun boş zamanının olmaması nedeniyle özellikle bizim en çok korktuğumuz ve çocuklarımızı korumaya çalıştığımız uyuşturucuyla mücadelede de fiziksek aktivitenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmalarda, özellikle fiziksek aktiviteyi rütun günlük hayatın bir parçası haline getiren, bir spor kulübüne üye olan öğrencilerimizin derslerinde daha çok başarılı olduğunu, bu tür olumsuz birtakım girişimlerinin minimum seviyede olduğunu görüyoruz. Bu sebeple velilerimize sesleniyoruz ve çocuklarınızı muhakkak bir spor kulübüne yazdırarak hem bedenen hem ruhen sağlıklı olmalarını istiyoruz."

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Türkiye, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNARVRUZ: GÜNDE YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNARVRUZ: GÜNDE YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN - Son Dakika
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