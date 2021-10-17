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İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü - Son Dakika

İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü

17.10.2021 10:40

- İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü Uzaya tarihin ilk uzun metrajlı filmini çekmeye giden Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild, 12 gün uzayda kaldıktan sonra Dünya'ya geri döndü.

- İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü

MOSKOVA - Uzaya tarihin ilk uzun metrajlı filmini çekmeye giden Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild, 12 gün uzayda kaldıktan sonra Dünya'ya geri döndü.

Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini gerçekleştirmek üzere 5 Ekim'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden MS-18 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus yönetmen Klim Shipenko ile 37 yaşındaki oyuncu Yulia Peresild Dünya'ya döndü. "Vyzov" (Sınanma) isimli filmin çekimlerini tamamlayan Shipenko ve Peresild, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte TSİ 01.30'da uzay aracına bindi. Geri dönüş için uzun süren çalışmaların ardından TSİ 04.14'te uzay aracı istasyondan ayrıldı. TSİ 07.35 sıralarında Shipenko, Peresild ve Novitskiy'i taşıyan kapsül Kazakistan'ın Karagan bölgesine bağlı Zhezkazgan kentinin 148 kilometre güneydoğusuna indi. Film ekibinin dünyaya inişi sırasında bölgede 200 personel, 12 adet Mi-8 tipi helikopter, 3 tane AN-12 ve 3 tane AN-26 tipi uçak, 5 amfibi arama ve tahliye aracı hazır bulundu. Film ekibinin Dünya'ya inişi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ekip önce sağlık testinden geçirilecek, ardından dünyaya yeniden uyum sağlamaları için rekreasyon uygulamasına tabi tutulacak.

İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü
İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü
İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü
İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu, Yönetmen, Uzay, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus ekip Dünya'ya döndü - Son Dakika
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