"İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" söyleşisi Bosphorus Film Lab kapsamında gerçekleştirildi - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" söyleşisi, yönetmen Selcen Ergun ve yapımcı Nefes Polat'ın katılımıyla Akademi Beyoğlu'nda düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal Ev Sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor.

Bosphorus Film Lab Direktörü Selin Karlı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşmacılar, filmleri "Kar ve Ayı"nın yapım sürecinde edindikleri deneyimleri paylaştı.

" Türkiye'de bağımsız film yapmanın iki şekli var"

Yönetmeni Selcen Ergun, hikayeyi 2017 yılında ilk olarak kaleme aldığını belirterek, ilerleyen süreçte senaryo için ufak notlar alarak ilerlediğini ve onları daha sonra bir araya getirip senaryolaştırdığını söyledi.

Türkiye'de bağımsız film yapmanın iki şekli olduğunu söyleyen yönetmen, bunların birinin destek bulmak olduğunu, diğerinin ise daha çok uğraşıp ortak yapımcılarla anlaşmak olduğunu dile getirdi.

Yapımcı Nefes Polat ise proje için yönetmen Selcen Ergun ile bir araya geldiklerini belirterek Ergun'un yönetmenliğini şu sözlerle anlattı:

"Yan yana kalmanın her türlü yolunu bulmak gerektiren bir yolculuk bu, bu açıdan benim için hayatta bulduğum en değerli partnerlerden birisidir. Ne yapmak istediğini iyi biliyor bence. Selcen'in söylediği vizyonu oluştururken şunları düşünüyoruz, nasıl bir ortaklık, hangi ülkeler ortaklık yapacak gibi. O ülkelerde neler yapmayı planlıyorlar gibi sorular yönelttik kendimize. Gürcistan'ın mesela coğrafyası bize uygun diye düşünüyoruz. Küçük bütçeli bir filmdi ve ince hesaplar yapmak zorundaydık."

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.