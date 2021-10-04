İlköğretim okulunda öğrenciye istismarda bulunan personel tutuklandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesindeki bir ilköğretim okulundaki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen personel tutuklandı.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 3 Ekim 2021 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya paylaşımlarında ilçede yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili bazı iddialara yer verildiği belirtildi. Açıklamada, "Konunun hassasiyeti nedeniyle açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 28 Eylül 2021 tarihinde bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencimizin okulunda görevli bir personel tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine bildirmesi üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli şahıs görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs 29 Eylül 2021 tarihinde hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - VAN