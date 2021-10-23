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İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Son Dakika

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

23.10.2021 18:12
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan'da oldu.

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan'da oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan oldu. Bu illerde vaka oranları; Kastamonu 737,03, Zonguldak 702,63, Karabük 544,30, Kilis 380,97, Tunceli 214,52, Ardahan 432,61, Çankırı 333,63, Kahramanmaraş 378,63, Osmaniye 246,83, Erzincan 402,25 olarak kayıtlara geçti. Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


Kahramanmaraş, Zonguldak, Erzincan, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Son Dakika


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