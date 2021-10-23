ILO'dan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim seferberliği - Son Dakika

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine devam edebilmesinin önemine işaret ederek, bu noktada önemli çalışmaların olduğunu belirtti.

Özcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzerde geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine, BM Genel Kurulunun 28 Temmuz 2019'da aldığı kararla 2021 yılının "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye'de bu anlamda pek çok çalışmanın yapıldığını ifade eden Özcan, Türkiye'deki gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin ailelerine mensup çocuklar üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.

Tarım işçisi ailelerin yanında bulunan çocukların, özellikle yaz aylarında Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çok sayıdaki ilden Türkiye'nin çeşitli illerine göç ettiğine değinen Özcan, "Bu ailelerin çocukları bu yerlerde okuldan uzak kalabiliyor. Dolayısıyla buradaki amacımız hem çocukları bahçeden, tarladan çekmek. Çünkü bu iş çocuklar için tehlikeli bir iş. Hem de onları okula yönlendirmek." dedi.

Özcan, mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması anlamında yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Çocukları tarladan kurtarıp eğitime geri kazandırma gayesinde olduklarını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Bakanlıkla yürüttüğümüz projeyle mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri yerlerde, kalacakları alanların alt yapılarını birlikte düzenliyoruz. Hijyenik şartlarda kalmalarını sağlıyoruz. Nereye giderlerse bizde o gittikleri yerlerde hem barınma imkanı hem de okul imkanlarına erişimi sağlıyoruz. Okul yoksa da bazen köylerin dışında daha uzak yerlerde okul olabiliyor, o zaman taşımalı şekilde eğitim sağlıyoruz. Eğer yazsa, okullar kapalıysa, orada geçici merkezler kurarak telafi eğitimlerini sağlamaya çalışıyoruz."

Çocukların, çocuk işçiliğinden kurtarılmasını önemsediklerine işaret eden Özcan, "Türkiye'nin bu yıl odak noktası mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukların, çocuk işçiliğinden kurtarılması. Ama bu uzun vadeli bir hedef. Türkiye'nin çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 2025 yılının sonuna kadar ortadan kaldırma hedefi bulunmakta. Bu alanda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem diğer paydaşlar yoğun şekilde çaba gösteriyor." dedi.