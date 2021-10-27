ILO: Kovid-19 salgını gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdi - Son Dakika

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiğini, salgının olumsuz etkileri sonucu 2021'in son çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin 2019'un son çeyreğine kıyasla yüzde 4,3 azalmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, "Kovid-19 ve İş Dünyası" isimli raporunun 8'inci yayınını değerlendirdi.

Küresel iş gücü piyasasındaki iyileşme hızının 2021'de beklenenin altında olduğunu belirten Ryder, "Kovid-19'un sarsıcı etkilerinin ardından kırılgan fakat istikrarlı bir iyileşme bekliyorduk ama iyimser beklentiler söndü." dedi.

Ryder, Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşme oranlarının yüksek ve düşük gelirli ülkelerde farklılık gösterdiğine dikkati çekerek "Yüksek gelirli ülkelerde belirli ölçülerde iyileşme kaydedilirken düşük gelirli ülkelerin salgının ağır etkilerine maruz kalmayı sürdürmesi bekleniyor." diye konuştu.

Salgının, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiğine işaret eden Ryder, 2020'de yüksek gelirli ülkelerdeki ortalama bir çalışanın saat başına elde ettiği üretkenlik oranının, düşük gelirli ülkelerdekine kıyasla 17,5 kat fazla iken, bu oranın 2021'de 18 kata yükseldiğini kaydetti.

Ryder, "Bu veriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki üretkenlik açığının ne kadar büyüdüğünü göstermektedir. Bu yıl, üretkenlik oranındaki fark 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiştir." ifadesini kullandı.

"Hiçbir ülke Kovid-19 krizinden tek başına çıkamaz"

ILO'nun raporunda, küresel çalışma saatlerindeki azalmaları da değerlendiren Ryder, "2021'in dördüncü çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin, 2019'un son çeyreğinden yüzde 4,3 daha az olması bekleniyor. Bu oran, 125 milyon tam zamanlı iş kaybına tekabül ediyor." dedi.

Ryder, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın Kovid-19 aşılamaları ve teşvik paketlerine bağlı olduğunun altını çizerek "14 kişinin aşılarını tamamlaması, bir tam gün işin piyasaya kazandırılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir ülke Kovid-19 krizinden tek başına çıkamaz" diyen Ryder, ekonomik toparlanmadaki eşitsizliğin önüne geçilmesi için "tüm dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

2021'in son çeyreği için beklentiler

ILO'nun raporunda, 2021'in 4. çeyreği ve 2022'nin başlarında dünyadaki çalışma saatleri oranında "ılımlı iyileşme" beklentisi yapıldı.

Küresel çalışma saatlerinde 2021'in 3. çeyreğinde görülen yüzde 4,7'lik azalmanın 4. çeyrekte 4,3'e gerileyebileceği öngörüldü.

Daha adil bir Kovid-19 aşılaması yapılması durumunda küresel çalışma saati azalma oranının yüzde 2,7'ye kadar gerileyebileceği bilgisi paylaşıldı.