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İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika

İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak

12.10.2021 13:24

Türkiye'de 13 Ekim 1951'de eğitim hayatına başlayan imam hatip okullarının kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla 15-17 Ekim'de "İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi" konulu sempozyum düzenlenecek.

Türkiye'de 13 Ekim 1951'de eğitim hayatına başlayan imam hatip okullarının kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla 15-17 Ekim'de "İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi" konulu sempozyum düzenlenecek. Uluslararası sempozyumda "bir din eğitimi modeli olarak" imam hatip okullarının özgün eğitim modeli, gelecek tasavvuru ve vizyonu ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEDAR) iş birliğiyle organize edilen "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Türkiye'de 13 Ekim 1951'de eğitim hayatına başlayan imam hatip okullarının kuruluşunun 70. yılında Cevahir Kongre Merkezinde düzenlenecek sempozyumda, uluslararası tecrübe ışığında din eğitiminin dünü, bugünü ve imam hatipler detaylı bir şekilde ele alınacak.

İmam hatip okullarının ve Türkiye'deki din eğitiminin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki tecrübelerle mukayese edileceği sempozyumda, daha önce işaret edilen eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında nasıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha mükemmel hale getirileceği sorularına cevaplar aranacak.

Hafta sonu gerçekleştirilecek sempozyumda imam hatip okullarının İslam dünyasının modernleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğu üzerinde durulacak. Sempozyum ile Türkiye'deki dini eğitim tecrübesinin diğer İslam ülkelerindeki tecrübelerle kıyaslanarak, yeni ihtiyaçlar da göz önünde tutularak din eğitimi alanında İslam dünyasındaki birikimden istifade amaçlanıyor.

Türkiye'deki 70 yıllık imam hatip okulları tecrübesinin bütün yönleriyle tespit edileceği sempozyumda, "bir din eğitimi modeli olarak" imam hatip okulları tecrübesinin çerçevesi belirlenecek.

İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT), Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın da destek verdiği sempozyum, 17 Ekim'de sonuç bildirgesinin açıklamasıyla sona erecek.

"İmam hatiplerin gelecek tasavvuru konuşulacak"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın imam hatip okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi.

İmam hatip okullarının temelinin 1913'e dayandığını ancak bugünkü modeliyle ilk imam hatiplerin 13 Ekim 1951'de açıldığını anımsatan Ceylan, 70 yıllık büyük bir tarihi ve maziyi geride bıraktıklarını, bu süreçte farklı sıkıntıların atlatıldığını belirtti.

İmam hatiplerin sürekli kendisini yenileyerek Türkiye'nin özgün eğitim modeli olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Ceylan, imam hatip birikiminin Türkiye'nin ihraç ettiği bir eğitim modeli olduğunu ifade etti.

Ceylan, uluslararası arenadan yaklaşık 30, Türkiye'den de 50 akademisyen ve ilim adamının bir araya geleceği sempozyumda 15 oturumda 45 sunum yapılacağını kaydetti.

Sempozyumda sadece imam hatiplerin geçmişinin anlatılmayacağına işaret eden Ceylan, "Bugüne kadar imam hatiplerin Türkiye'deki özgün eğitim modelini, bundan sonraki gelecek tasavvurunu ve vizyonunu konuşacağız. Uluslararası arenada şu anda 22 ülkede 54 imam hatip okulu var. Balkanlar'dan Orta Asya'ya varıncaya kadar birçok noktada din eğitimi ve öğretiminin nasıl yapıldığını, hangi formatlarda uygulandığının da örneklerini tartışacağız." diye konuştu.

"İmam hatipler eğitim noktasında rol model oluşturacak pozisyonda"

İmam hatip modelinin çift kanatlı bir eğitim sistematiği üzerine kurgulandığını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Temeli ilk atıldığı an bile çift kanatlı bir versiyon düşünülmüş, bu model tasarlanmış. Hem İslami ilimlerin hem pozitif ilimlerin öğretildiği, hem dünyayı hem ukbayı kuşatan bir yapı olarak imam hatipler tasarlanmış. Bu model tabii çok ciddi badirelerin neticesinde bugüne kadar geldiği için aslında birçok başlık denenmiş ve şu anda 70 yıllık tarihinin en iyi noktasında imam hatip okullarımız. Akademik, teknolojik, sportif, lojistik, içerik ve program çeşitliliği açısından baktığımızda hem Türkiye'de eğitim noktasında bir rol model oluşturacak pozisyonda hem de bugün eğitim noktasında dar boğaza girmiş uluslararası arenada da çok ciddi şekilde bir açık kapı oluyor. Bunu dünyaya daha net anlatmak, uluslararası arenadaki örnekleriyle birleştirerek daha güzel bir model ortaya çıkarma noktasında çabamız olacak."

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, imam hatiplerin uluslararası arenada çok ciddi rağbet gördüğünü, Türkiye'deki uluslararası imam hatip liselerinde 88 ülkeden öğrencinin olduğunu, bu öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye'nin kültür elçiliği yaptıklarını ve imam hatip modelini ülkelerine taşıdıklarını belirtti.

İmam hatip modelinin hem Türkiye bazında hem uluslararası bazda önemli çıktıları olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Bugün çok basit ve sığ olarak dar çerçevede bile ele alsak, akademik noktada YKS'ye bakıyoruz. İlk 1000'de 387, ilk 100'de 42 imam hatip öğrencisi var, derece yapmışlar. Türkiye'nin akın ettiği Teknofest'te 93 imam hatip okulumuz final oynamış, 15 okul ve 17 takım şampiyon olmuş. Bunun haricinde kültür sanat, musiki ve ilahiyat hazırlık okullarımızla hafızlık projelerimizle spor ve dil okullarımızla imam hatip müthiş bir model olarak bütün dünyaya sunulabilecek bir perspektife gelmiş durumda. Denenmiş, uygulanmış ve çok ciddi bir şekilde başarı yakalamış bir model." değerlendirmesinde bulundu.

İmam hatipli gençler sempozyumun uluslararası katılımcılarına rehberlik yapacak

İmam hatip modelini sadece akademisyen ve hocalarla tartışıp konuşmadıklarını ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sempozyumumuzda aktif olarak imam hatip gençleri bulunacak. Liseli gençler, yurt dışından gelen bütün ilim adamları ve akademisyenlere mihmandarlık, rehberlik yapacak. O gençler uluslararası arenada söz sahibi olmuş büyük hocalarla ve ilim adamlarıyla konuşacak, tanışacaklar. Aynı zamanda imam hatipte öğrendikleri İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Arapça dilleriyle yabancı ilim adamlarıyla diyalog kuracaklar. Yurt dışından gelenler de bu örnekleri canlı canlı görmüş olacaklar."

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, sempozyumda Türkiye'de genelindeki imam hatip okullarından "iyi örnekler" sergisi açacaklarını belirterek, "Bu okullarımızın çıkardığı ürünleri, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları da orada sergilemiş olacağız. Onun için sadece salt yani standart bir sempozyumun ötesinde çok interaktif bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Bu noktada biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. 15 Ekim Cuma günü saat 15.00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz açılışı heyecanla bekliyoruz. Sempozyuma, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek katılımcılarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak

İmam Hatip, Sempozyum, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak - Son Dakika
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