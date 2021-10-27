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İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM - Son Dakika

İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM

27.10.2021 14:17

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarının sorulması üzerine, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarının sorulması üzerine, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz? Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var" dedi.

"BİZİ BU TÜRBÜLANSIN İÇİNE SOKMA ÇABASINDA OLAN BİR KISIM VAR"

İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM cihazının geçişi için düzenlenen törene katıldı. Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meral Akşener'in adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, 'Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz' Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler? Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılarö dedi.

"ÖYLE BİR ZAM, FALAN YOK"

İSKİ'nin gizli zam yaptığı iddialarının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Öyle bir zam, falan yok. Burada, ne yazık ki daha önce alınan kararın içerisinde, zaten Meclis'in kararı tam okunduğunda görünecek ki, 'İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi' diye söylenmişti. Biz, ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası, biz, böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağmen, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an söyleyemeyeceğim ama 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı. Bunu da yapılandırıp, ödemesine başladık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Sayıştay'ın burada net, somut bir kararı var. ve usulüne göre de oradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durumİ bizim bireysel aldığımız bir karar değil tek başına. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır diye düşünüyorum."

İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM
İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM
İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM
İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU BÜTÜN BU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BİR İNSANIM - Son Dakika


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