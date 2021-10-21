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İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME - Son Dakika

İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME

21.10.2021 23:34

Yenilenen Mecidiyeköy Meydanı açıldı.

Yenilenen Mecidiyeköy Meydanı açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Mecidiyeköy'de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak" dedi.

22 Ocak 2021'de başlayan 'Mecidiyeköy Meydanı" yenileme çalışmasını 10 ay içinde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte Mecidiyeköy'de incelemelerde bulundu. İmamoğlu, 'Bundan sonra burası, başta ev sahibi olan Şişli Belediyesi'nin, Şişli halkının ama İstanbulluların da yeri. Dolayısıyla halkımıza emanet. Koruyup kollayacağını, geliştireceğini, bize öneriler getireceğini biliyorum. Bazı sanat etkinliklerini belki de bazı sivil toplum kuruluşları burada yapacaklar, tasarlayacaklar ve halkımızla buluşturacaklar. Alelacele, gecenin bir vakti, 'Ben buradan kaçarak nasıl giderim' Başıma bir şey gelebilir mi? düşüncesinin yerine, 'Ya şurada bir soluklanayım, hatta kapalı da olsa sergi salonunun etrafında dolaşarak, içerideki aydınlatmanın verdiği avantajla uzaktan da olsa bir sanat eserini inceleyeyim' deme fırsatını veren bu alanı var ettikleri için ve vatandaşlarımıza da sundukları için, vatandaşlarımızın da koruyacaklarına olan inancımla herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

Günlük ortalama 1 milyon 300 bin kişinin kullandığı Mecidiyeköy Meydanı'nın toplam inşaat alanı 7 bin 800 metrekare. Alan içerisinde 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Meydan düzenlemesi için, alana, 63 tane ağaç dikild. Oturma ve dinlenme ekipmanları, 450 metrekarelik bir alana sahip. İstanbul Kitapçısı, okurlara, en yeni basımları ve klasik eserleri sunarken; vatandaşlar, Ödünç Kütüphane sistemi ile ücretsiz kitap okuma imkanına kavuşacak. Mecidiyeköy Sanat ise, kapılarını, 'Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı.

"BANA BİR TEBRİK TELEFONU AÇSAYDI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sorulan İmamoğlu, 'Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar" dedi.

İmamoğlu, 'Beni eleştiren bazı siyasi partiler var. Görüyorum, duyuyorum. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Gümüşhane'de, MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB'ye de 1,5 sene hizmet yapmış bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli Genel Başkan; mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan'ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir" diye konuştu

İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME
İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME
İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME
İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NDAN YENİLENEN MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA İNCELEME - Son Dakika


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