İmceler göletlerinde bakım ve temizlik yapıldı - Son Dakika

Üreticiler, çalışma nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla tarımsal ve kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olan hizmet ve çalışmalarına devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla mevcut göletlerde de temizlik, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göletleri daha kullanışlı hale getiriliyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Demirci ilçesine bağlı İmceler Mahallesi'nde yaklaşık 1000 hayvanın faydalandığı 2 adet HİS göletinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.