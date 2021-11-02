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İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı - Son Dakika

İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı

02.11.2021 10:11
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı

İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı Antalya'da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı

ANTALYA - Antalya'da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Kuyumcunun polisi aradığını görünce hiçbir şey olmamış gibi kapıya yönelen şüpheli, kapıdan dışarı adım atar atmaz adeta topukladı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Kuyumculukla uğraşan Engin Eroğlu'nun yanına, kimliği belirsiz bir adam gelip 22 ayar altın bileziği olduğunu ve bunu bozdurmak istediğini söyledi. Eroğlu, bileziği eline alıp incelemeye başladı. Normal değeri 5 bin olan altın bileziğin sahte olduğundan şüphelenen Eroğlu, normal değeri 5 bin lira yerine 2 bin lira fiyat çekti. Müşteri kılığındaki kişi ise fiyatı kabul ederek bozdurmak istediğini söyledi. Bilekliği kesen Eroğlu, altının imitasyon kaplama olduğunu gördü ve polisi aradı. Olay yerine polisin geleceğini duyan müşteri kılığındaki kişi ise bileziği de bırakıp kaçtı. Eroğlu ve çevredekilerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı kişi, kayıplara karıştı.

İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Başka kuyumcudan aldığını iddia etti"

Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, "Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, 'kasanız müsaitse bozabilir misiniz?' dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir" dedi.

Diğer kuyumculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, tedbirli davranmakta fayda olacağını da sözlerine ekledi.

Pazarlık ve kaçma anı güvenlik kamerasında

Eroğlu ve şüphelinin arasında geçen pazarlık ile şüphelinin kaçışı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten sonra bileziği Eroğlu'na vermesi ve bir süre sonrası sahte olduğunun anlaşılmasıyla kuyumcunun polisi araması yer aldı. Bunu fark eden şüphelinin ise kapıya yürüyerek yönelip, dışarıya adım atar atmaz kaçması ve Eroğlu ile çevredekilerin peşinden koşması görüntülere yansıdı.

İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı
İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı

Konyaaltı, Antalya, Hurma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmitasyon bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı, gerçek ortaya çıkınca böyle kaçtı - Son Dakika
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