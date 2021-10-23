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İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

23.10.2021 17:41
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kırsaldaki Üçkuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle faaliyette bulundu.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kırsaldaki Üçkuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle faaliyette bulundu.

Kaymakam Göçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Kayseri Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü İbrahim Yener, Kayseri Seyit Burhanettin Gençlik Merkezi yetkilileri ve gönüllü gençlerle birlikte okulda öğretmenlerle görüştü, sınıflarda öğrencileri ziyaret etti.

Göçer ve beraberindekiler, okulun iç ve dış boya tadilatına da yardım etti.

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, İncesu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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