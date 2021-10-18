Indian Wells tenis turnuvasında erkeklerde Norrie, kadınlarda Badosa şampiyon oldu - Son Dakika

NEW ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasının final karşılaşmalarında, erkeklerde Cameron Norrie rakibi Nikoloz Basilashvili'yi, kadınlarda ise Paula Badosa, Victoria Azarenka'yı eleyerek şampiyon oldu.

California'da 4 Ekim'de başlayan tenis turnuvasında, finalde Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili'yle eşleşen Camero Norrie, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-1'lik skorla mağlup etti. Norrie, California'da şampiyonluk kazanan ilk İngiliz erkek tenisçi oldu.

Indian Wells'in bayanlar finalinde ise 23 yaşındaki İspanyol Paula Badosa, rakibi Belaruslu Victoria Azarenka'yı 7-6, 2-6 ve 7-6'lık set skorlarıyla 2-1 mağlup ederek, 3 saatten fazla süren karşılaşma sonunda şampiyonluğu kazandı.

Indian Wells'i daha önce 2 kez kazanan 32 yaşındaki Azarenka'yı finalde eleyen Badosa, bu sonuçla California'daki turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Ayrıca kariyerindeki en büyük maçtan galip ayrılarak Indian Wells'in kazananı olan Badosa, mayıs ayında Sırbistan Açık'ta Ana Konjuh'u yenerek Women's Tennis Association'daki ilk galibiyetini elde etmişti.