İnebolu'da Hazreti Muhammed ve Vefa Toplumu konferansı düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki "Hazreti Muhammed ve Vefa Toplumu" konferansı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve vefa toplumu" olarak belirlendiğini söyledi.

İnsanı yeryüzünde de varlık aleminde de üstün kılan yönünün bir değerler sistemine sahip olması olduğunu anlatan Alkan, "Bu değerlerden en önemlilerinden biri, vefadır. Vefa, her şeyden önce yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbetle, marifetle ona yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla buluşan bir haslettir. İnsanın Rabb'ine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine varlık alemine karşı bir vefa borcu vardır. Peygamber efendimizin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etme çalışacağız." dedi.

Konferans, din görevlilerinin sunduğu ilahi dinletisi ile sona erdi.