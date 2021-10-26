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İnebolu'da robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı - Son Dakika

İnebolu'da robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı

26.10.2021 09:18
İnebolu'da robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı

İnebolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı.

İnebolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı.

Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda bulunan Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde açılan kursa öğrenciler ilgi gösterdi.

İnebolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 40 saatlik kursun talepler doğrultusunda eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurmaları istendi.

Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Bülent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnebolu'da robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnebolu'da robotik yazılım ve kodlama atölyesi kursu açıldı - Son Dakika
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