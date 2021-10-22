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İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti

22.10.2021 16:06
İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, Zabıta ekiplerinin şehir içi ulaşımda kullanması adına 2 adet ginger üretti. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen gingerlar, bugün düzenlenen törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

İnegöl Belediyesi proje takımları, değer üretmeye devam ediyor. 8 ayrı proje takımıyla farklı alanlarda çalışmalar sürdüren İnegöl Belediyesi, kendi gingerlarını üretti. Baykoca Proje Takımı, Zabıta Müdürlüğünde ekiplerin şehir içi ulaşımda kullanması adına tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 adet ginger yaptı.

İMKAN VERİLDİĞİNDE GENÇLERİMİZ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Gingerlar, bugün düzenlenen törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıta ekipleri ilk kez yeni araçlarıyla trafiğe çıktı. Teslim törenine Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleri de katıldı. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Uzun Sokakta 2 tane Baykoca Ginger cihazlarının tanıtımını yapalım istedik. Bunlar tamamen kurmuş olduğumuz Baykoca Atölyemizde gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar. 8 ayrı proje ekibimiz var. Ortaokul ekipleri var, lise ekipleri var, üniversite ekipleri var. Biliyorsunuz bir ekibimiz Teknofest yarışmasında 1'incilik ödülü aldı. Kaçak yapıyla mücadelede dronla mücadele yöntemiyle bir modelleme geliştirdiler. Birincilik ödülüne layık görülmüşlerdi. Tabi bu modellemeyi yarın ticarete dönüştürme imkanı da var. Bunlara çalışılacak ayrıca. Fırsat ve imkanlar verildiğinde genç arkadaşlarımızın neler yapabileceğine örnek bir çalışmadır. Burada fabrikadan çıkan bir ürünü tanıtmıyoruz. Arkadaşlarımızın Yenice Dostum Merkezimizde kurmuş olduğumuz elektrikli otomasyon atölyesinde gece gündüz demeden çalıştılar. Öğrenci olan kardeşimiz var, çalışan kardeşimiz var, fedakarlık ederek bu çalışmalarla uğraşıyorlar. Bunu gibi birçok çalışma var. Elektrikli gezi aracı üzerinde de çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl çalışır vaziyette sizlere sunmak istiyoruz" dedi.

BAYKOCA İSMİ ÇOK KIYMETLİ

Baykoca isminden de söz eden Taban, şöyle devam etti: "Burada başka bir güzelliği de ifade etmek istiyorum. Sürekli olarak Baykoca'nın ismini vurguluyoruz. Baykoca kimdir? Osmanlının ilk şehididir. Osmanlının ilk şehidi de İnegöl'de metfundur. Bu yönüyle de çok kıymetli olduğunu vurguluyoruz. Projemizin adını da Baykoca koyduk. Ben ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Engelli araçlarımız da yine bu otomasyon atölyesinde onarımlarını yapıyoruz. Şu ana kadar 100'ün üzerinde engelli bireyimizin gerek otomatik araç gerek manuel araçların tamir ve bakımlarını yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Vatandaşımız da bundan çok mutlu. Çünkü bir muhatabı var. Günlerce beklemiyor, yedek ünite veriyoruz, ürünü alıyoruz bakımını ve tamirini yapıyoruz."

YENİLİKLERİ ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Bu 2 aracımızı zabıtamız kullanacak. Arkadaşlarımız yaya olarak ya da otomobillerle denetimlerde ulaşımı sağlıyorlar. Ancak tabi çarşı merkezleri ve kullanılabilecek tüm alanlarda bu tür araçları kullanacaklar. Tamamen yerli ve milli. Arkadaşlarımız bunu amatör ruhla profesyonel bir araca, ete kemiğe büründürmeye çalıştılar. Allah'a hamdolsun kullanılabilir hale getirdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte daha farklı yenilikleri de sizlerin önüne koymaya gayret edeceğiz. Elektrikli ve 500 w motor gücüne sahip. Ortalama menzili 50 km, ortalama hızı da 25 km."

İSPANYA'DAN DAVET GELDİ

"Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte İspanya'dan yapılan bir davet üzerine Dünya Akıllı Şehirler Kongre Fuarına davet edildik. Daire müdürlerimizle katılarak neler yapıldığını inceleyeceğiz. Tabi dijitalleşme kıymetli ve önemli. Dijitalleşme alanında hayatı kolaylaştıracak adımları biz de atmak ve bu noktada yerimizi almak istiyoruz. Bugün ve bundan sonra bu adımları daha fazla atacağız."

İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Zabıta, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Kendi Ginger'ını Üretti - Son Dakika
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