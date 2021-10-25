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İnegöl Belediyesi'nin E Devletten Sağlanan Hizmet Sayısı 46'ya Yükseldi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin E Devletten Sağlanan Hizmet Sayısı 46'ya Yükseldi

25.10.2021 14:08
İnegöl Belediyesi'nin E Devletten Sağlanan Hizmet Sayısı 46'ya Yükseldi

Dijital değişim ve dönüşümünü sürdüren İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplamda 46 kalem işlemi e-devlet üzerinden sunmaya başladı.

Bu verilerle İnegöl Belediyesi Türkiye genelinde e-devlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediye olma unvanını da sürdürdü.

İnegöl Belediyesi'nde dijital değişim ve dönüşüm ile birlikte bu alanda çalışmalar sürüyor. Özellikle son dönemde online işlemler ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, buradan sunduğu 43 hizmet ile Türkiye'de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle 3 yeni hizmet daha e-devlette aktif hale getirilerek toplam hizmet sayısı 46'ya yükseldi.

3 YENİ HİZMET DERVREYE ALINDI

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, son olarak vatandaşların ruhsat sorgulama işlemlerini online olarak yapabileceği e-devlet üzerinden Ruhsat Sorgulama başlığı, vatandaşların online olarak sosyal yardım başvurularını yapabileceği Sosyal Yardım Ön Başvurusu ve sosyal yardımlarla ilgili durumunu takip edebileceği Sosyal Yardım Bilgisi Sorgulama başlığını aktif hale getirdi.

BU AYNI ZAMANDA BİR ÇAĞRIDIR

Belediye Başkanı Alper Taban, bu 3 yeni hizmet ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin 46'ya yükselmesine ilişkin bugün 11.30'da encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. Burada konuya ilişkin bilgi veren Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: "Bugün itibariyle e-devlet üzerinden sunduğumuz 3 yeni hizmeti duyurmak üzere bir araya geldik. Aslında aynı zamanda kamuoyunun bu alanda sunulan hizmetleri dijital olarak kullanması adına bir çağrıdır bu. Biliyorsunuz dijital değişim, dönüşüm, gelişimi merkezimize yerleştirdiğimizi ifade etmiştik. Bu alanda da adımlar atmaya devam ediyoruz. Nihayetinde artık kaçamayacağımız ve uzak duramayacağımız bir dijital ağ var dünyada. Bilişim hizmetleri noktasında sürekli yenilikleri görüyoruz. Artık sanal ticaretler, beraberinde sanal alışverişler, fuarlar, buluşmalar, toplantılar hepsini bizzat kendimiz yaşıyoruz. Tabi bunlarla ilgili olarak da kurum yönetimi noktasında bunların altyapısını oluşturarak hizmetlerimizin vatandaşlarımıza kolayca cep telefonu ve bilgisayarlarına kadar ulaşmasını sağlamış oluyoruz."

İNEGÖL BELEDİYESİ 46 HİZMET İLE 1. SIRADA

"Daha önce yaptığımız çalışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi uzun zamandır e-devlet üzerinden sağlanan hizmetlerde en fazla hizmeti veren 1. Belediye pozisyonundaydı. Bu halen devam ediyor. Bilgi İşlem Dairemiz de yeni yeni hizmetlerin sunulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün biz diğer belediyelerle yarış halindeyiz, 1'inciyi demek için değil, vatandaşımızın ayağına götürdüğümüz hizmetleri tanıtmak ve duyurmak anlamında bir açıklama yapma gereği duyduk. Daha önce 43 olan sayımızı toplamda 46'ya yükseltmiş oluyoruz. Yine bu alanda 1400 belediye arasında en fazla hizmet veren belediye unvanımızı da sürdürmüş oluyoruz."

"Yeni hizmete alınan işlemlerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Birincisi işletme ruhsatı alıyoruz, işyeri kuruyoruz bu ruhsatlarımızla ilgili sorgulamaları artık e-devlet sayfasından vatandaşlarımız erişebilecek. Ruhsatın ne aşamada olduğunu görmüş olacak. Yine sosyal desteklerimiz var. Vatandaşlarımız bu yardımlarımızla ilgili ön başvurularını ve sorgulamalarını hiç belediyeye uğramadan tamamen e-devlet üzerinden yapabilecek. Bu hizmetleri artık online taşımış oluyoruz. Tabi bu hizmetlerin her biri için vatandaşımız isterse belediyemiz gelip işlemlerini yaptırabilir. Ancak biz bunu bir kolaylık olarak önlerine koyuyoruz. Bugün artık genci yaşlısı fark etmez herkesin elinde birer akıllı telefon ve internet bulunuyor. Devreye alınan bu hizmetlerin kurumumuza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi'nin E Devletten Sağlanan Hizmet Sayısı 46'ya Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nin E Devletten Sağlanan Hizmet Sayısı 46'ya Yükseldi - Son Dakika
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