İnegöl'de tomruk ile kamyon arasında sıkışan kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyondan tomruk indirdiği sırada tomruk ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta Arslan Bekir Tetik (48), kamyondan tomruk indirdiği sırada tomruk ile kamyonun arasında sıkıştı.
Ağır yaralanan Tetik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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