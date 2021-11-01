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İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek - Son Dakika

İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek

01.11.2021 14:31
İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek

İnegöl Belediyesi, şehrin kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirmek için özel bir kursu startını verdi.

Yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk unvanlarına sahip Nejdet Erdem ile Fatih Admış'ın eğitim vereceği İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesi için kayıtlar başladı. 18 yaş üzeri herkes kursa katılabilecek.

Bir yandan şehirde hizmet üretirken bir yandan da İnegöl'de yaşayan tüm bireyler için kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu misyonla hareket eden İNESMEK bünyesinde yeni bir çalışmanın startını verdi. Aslen İnegöllü olan senarist ve oyuncu Nejdet Erdem ile görüntü ve kurgu yönetmeni Fatih Admış'ın sunduğu İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesi projesinin ilk adımı atıldı. Eğitimlerini Necdet Erden ile Fatih Admış'ın vereceği İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesi için kayıtlar alınmaya başladı.

PROJEYİ BAŞKAN TABAN DUYURDU

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, proje eğitmeni Necdet Erdem, Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Güçleçyüz'ün katılımıyla İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Projenin içeriği ve amacı ile kayıtlara ilişkin bilgiler verildi.

KENDİ SENARİST VE YÖNETMENLERİMİZİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün bir yeniliği duyurmak için toplandık. İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesinin kuruluşu ile ilgili bir açıklama yapıyoruz. İnegöl yönetmenlerini, İnegöl senaristlerini yetiştirecek. Biliyorsunuz İNESMEK marifetiyle hem meslek edindirme kursları hem de kişisel gelişim noktasında kurslarımız var. Yaklaşık 25 branşta 40 ayrı grupta kurslar düzenliyoruz. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz bugün itibariyle. Özellikle İnegöllü genç yönetmenimiz Necdet Erdem Bey ve beraberinde Fatih Admış arkadaşımız önderliğinde, öğretmenliğinde genç yönetmen ve senaristlerimizi yetiştirmek istiyoruz" dedi.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Artık herkesin elindeki telefon ve kameralarla bu işin amatör olarak içerisinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Taban, "Projeyi gelip anlattıklarında artık günümüzde herkesin elinde aslında kayıt altına alan cep telefonları, kameralar olduğunu düşündük. Aslında herkes bu noktada eğitimler alarak bu alanda daha profesyonel hareket etme noktasında ilerleyebilir. Biz burada şehrimizden yeni yönetmen, senarist ve kurgucular yetiştirmek üzere adımlar atmak istiyoruz. Projenin işleyiş sürecinde başta gençlerimiz olmak üzere tüm sinemasever İnegöl halkına bu atölyeyi açmış oluyoruz. Eğitimler müfredat eşliğinde belirlenecek. İçerisinde verilecek eğitimler neticesinde katılımcılarla birlikte gerek evrensel anlamda gerek İnegöl'ün tarihi, doğası, iklimi, kültürel yapısını yansıtan kısa filmler üretebilmeyi arzu ediyoruz. Burada esas hedef olarak projede 2 aşama var. Birinci aşamada 4 ay olarak öngörülen bir teorik eğitim var. Burada arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri verecekler. İkinci aşamada da eğitimin sahaya yansıtılması ve film üretiminin tamamlanması amaçlanmakta. Ve İnegöl Film Atölyesi akıcı bir okuma ile biraz olsun yazabilme becerisi kazanmış her adaya açıktır. Yine 18 yaşından büyükler eğitimlere katılabilirler. Başvurular da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde bugün itibariyle alınmaya başlayacak. Burada sınırlı sayıda bir kontenjanımız var. Kayırlar tamamlandığı gibi de eğitim başlamış olacak" diye konuştu.

Projenin ortağı olan ve aynı zamanda eğitimleri verecek olan Necdet Erden hakkında da bilgi veren Taban, "Necdet Bey kendisi senarist. Özellikle sinema, tiyatro, dizi oyunculuğu, beraberinde senaristlik ve oyun yazarlığı yapmakta. 2004 yılında lisans eğitimi için gittiği üniversitede tiyatro topluluğunda amatör olarak başlıyor serüveni. 2009-11 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği projeler kapsamında tiyatro oyunlarında oyuncu olarak yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde ikinci kez üniversite öğrenimine başladı. 2012 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Ayrıca Ankara Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. 2015 yılında ilk uzun metraj sinema filmini yazdı. TRT TV Filmleri projesi kapsamında çekim desteği kazanan senaryosu Sadakat adıyla vizyona girdi. Filmin senaristi olmakla birlikte oyuncu kadrosunda da yer aldı. 2018 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Ben kıymetli hocama da bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek - Son Dakika


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