İngiliz askerin Kenyalı kadını öldürdüğü iddialarına ilişkin bakandan adalet talebi - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 2012'de bir İngiliz askerinin Kenyalı Agnes Wanjiru'yu öldürdüğü iddialarını ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

The Sunday Times'ta yer alan habere göre, 2012'de 21 yaşında olan Kenyalı kadın Wanjiru'yu öldürdüğü iddia edilen İngiliz asker cinayeti arkadaşlarına itiraf etti ve yine asker olan arkadaşlarından biri o dönem cinayeti üst düzey subaylara bildirdi ancak herhangi bir işlem yapılmadı.

Kenyalı kadının cesedi Mart 2012'de kaybolduktan 2 ay sonra, Kenya İngiliz Ordusu Eğitim Birliğine (BATUK) araçla 10 dakika mesafedeki Nanyuki şehrinde bir otelin foseptik çukurunda bulundu.

Wanjiru'ya yapılan otopsinin ardından kadının göğsüne ve karnına aldığı bıçak yaraları sonucu öldüğü tespit edildi.

Cesedin durumu nedeniyle cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı belirlenememiş ancak dövüldüğüne dair kanıtlar bulundu.

Görgü tanıkları daha önce The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, Wanjiru'nun en son bir İngiliz askeriyle otelin barından çıkarken görüldüğünü söylemişti.

"Adalet yerini bulmalı"

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Savunma Bakanı John Healey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu genç Kenyalı kadının ölümünün ayrıntıları korkunç ancak İngiliz ordusunun bu davada ifşa ettiği ciddi başarısızlık raporları hakkında savunma bakanlarından hala bir eylem yok." ifadesini kullandı.

Healey, olaydan 9 yıl sonra Agnes ve ailesi için adaletin yerini bulması gerektiğini belirterek, "Savunma Bakanı (Ben Wallace) bunu daha ciddiye almalı. Kenyalı dedektiflere tam iş birliği sözü vermeli ve komutanlardan, askeri polisten veya Savunma Bakanlığından olası herhangi bir örtbas etmeye karşı soruşturma başlatmalı."

Savunma Bakanlığından bir sözcü de Bakan Wallace'ın soruşturmaların engellenmediğinden emin olmak için asker ve Kenya polisiyle birlikte çalıştığını bildirdi.

"Soruşturmanın yargılama yetkisi Kenya polisine aittir"

The Sunday Times'ın haberinin ardından, BATUK'un resmi Twitter hesabından, Komutan Albay Duncan Mann'ın konuya ilişkin şu açıklamaları paylaşıldı:

"İngiliz ordusu, en yüksek disiplin standartlarını, yasalara uygun davranışı ve başkalarına saygı duymayı taahhüt eder. Agnes Wanjiru'nun trajik ölümünün koşullarını araştıran Kenyalı yetkililer ile Savunma Bakanlığının görüşmelerini destekliyoruz. Bu soruşturmanın yargılama yetkisi Kenya polisine aittir. BATUK, Nanyuki topluluğunda olumlu rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bu mevzu devam eden bir soruşturmaya tabi olması nedeniyle daha fazla yorum yapmak uygun olmaz."

Kenya'daki İngiltere Yüksek Temcilcisi Jane Marriott de ülkesinden üst düzey askeri yetkililerin ilerleyen haftalarda Kenya'da olacağını ve İngiltere'nin 2012'de Agnes Wanjiru'nun "trajik ölümü"yle ilgili soruşturmayı destekleyeceğini bildirdi.

Kenya'da 2019'da yapılan bir soruşturmada, Wanjiru'nun "İngiliz askerleri tarafından öldürüldüğü" sonucuna varılması ve İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) müfettişlerinin soruşturmalarına rağmen kimse adalete teslim edilmemişti.