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İngiliz heyet, Afganistan'da Taliban'la görüştü - Son Dakika

İngiliz heyet, Afganistan'da Taliban'la görüştü

05.10.2021 15:18
İngiliz heyet, Afganistan'da Taliban'la görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Afgan Geçişinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Simon Gass ve İngiltere'nin Doha'daki Afganistan misyonu maslahatgüzarı Martin Longden, Taliban'la görüşmek üzere Afganistan'a gitti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Afgan Geçişinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Simon Gass ve İngiltere'nin Doha'daki Afganistan misyonu maslahatgüzarı Martin Longden, Taliban'la görüşmek üzere Afganistan'a gitti.

İngiliz hükümetinden bir sözcü, Gass ve Longden'ın, Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Birader ve Taliban'ın önde gelen isimlerinden Mevlevi Abdul Salam Hanefi gibi Taliban'ın kıdemli üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Sözcü, görüşmede, Gass ve Longden'ın, Taliban üyeleriyle, İngiltere'nin Afganistan'a insani krizin üstesinden gelmesinde nasıl yardım edebileceği, ülkenin terörizm için bir kuluçka merkezi haline gelmesini önlemenin önemi ve ülkeyi terk etmek isteyenler için sürekli güvenli geçiş ihtiyacı ele alındı.

Görüşmede, ayrıca azınlıklara yönelik muamele ile kadın ve kız çocuklarının hakları da gündeme geldi.

Afganistan, England, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz heyet, Afganistan'da Taliban'la görüştü - Son Dakika


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