İngiltere Başbakanı Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, ekonomi, iklim değişikliği ve sağlık sorunlarını ele almaya devam ederken, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, İngiltere-AB ilişkilerini etkileyen en önemli konu olan Kuzey İrlanda Protokolünün ele alındığı ve Johnson'ın Belfast Anlaşmasını korumak için acilen bir çözüm üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İngiltere-Fransa arasındaki balıkçılık krizi ele alındı

Açıklamada, liderlerin İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununu da gündeme getirdiği ifade edildi. Başbakan Johnson'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığı için cezalandırılması gerektiği yönündeki önerisi de dahil olmak üzere son günlerde Fransız hükümetinden yayılan söylemlere ilişkin derin endişesini yinelediği aktarılan açıklamada, Fransız hükümetinin bu söylemleri yumuşatması ve tehditlerini geri çekmesini umduğunu dile getirdiği belirtildi.

İngiltere-Fransa arasındaki kriz

İngiltere ile Fransa arasında Manş Tüneli üzerinden taşınan mallara yönelik ek gümrük kontrollerinin işletmelerin yılsonu tatili dönemi için stok yapması gibi ticaret akışlarını ciddi şekilde etkilemesinden endişe ediliyor. Avrupa Birliği (AB) teknelerinin İngiltere sularında balık tutma hakkı, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önünde önemli bir engel oluşturmuştu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti. Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" Avrupa Birliği'ne (AB) iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri "geçersiz" hale getirdiğini belirtmiş, söz konusu anlaşmazlık geçtiğimiz mayıs ayında yaklaşık 50 Fransız gemisinden oluşan bir filonun Jersey'deki Saint Helier limanının önünde düzenlediği protesto ile iyice alevlenmişti. Fransız balıkçılar daha sonra yeni erişim lisansları için başvuruda bulunmuştu. İngiltere geçtiğimiz ay küçük AB teknelerinin yeni lisanslar için yaptığı 47 başvurudan sadece 12'sini vereceğini söylemişti. Jersey Adası da 169 talepten 64'üne tam, 31'ine geçici lisans verirken, 75 başvuruyu ise reddetmişti. Söz konusu karara öfkelenen Fransa, İngiltere'ye balıkçılık hakları konusunda baskı yapmak için Manş Adaları'ndaki elektrik kaynağını kesmekle tehdit etmişti.

(İHA)