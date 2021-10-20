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İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti - Son Dakika

İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti

20.10.2021 21:27
İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti

İngiltere, ABD'li ilaç firması Merck'in geliştirdiği hap formundaki ilk Covid-19 ilacından 480 bin adet için anlaşma yaptı.

İngiltere, ABD'li ilaç firması Merck'in geliştirdiği hap formundaki ilk Covid-19 ilacından 480 bin adet için anlaşma yaptı.

İngiltere, Covid-19'a karşı en savunmasız olan kişilere verilmesi beklenen iki yeni korona virüs tedavisi için anlaşma yaptı. İngiltere, ABD'li ilaç firması Merck tarafından geliştirilen ve Covid-19 tedavisindeki ilk hap formundaki ilaçtan 480 bin adet satın alacak. Merck'in geliştirdiği Mulnupiravir adlı ilacın, Covid-19 kaynaklı ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve virüsün ağır semptomlarını hafiflettiği klinik çalışmalarda kanıtlanmıştı.

Hükümet ayrıca, Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere, Pfizer tarafından üretilen ve klinik çalışmalarının devam ettiği Ritonavir adlı ilaçtan 250 bin adet sipariş edildiğini aktardı.

"BU KIŞ EN SAVUNMASIZ HASTALARDAN BAZILARINA HAYATİ KORUMA SAĞLAYABİLİRİZ"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 ile mücadelesine yönelik aldığı yeni önlemleri duyurarak, virüsün yayılmasını engelleyecek "umut verici gelişmeler" olduğunu ifade etti. Javid, "Yüz binlerce doz antiviral içeren iki önemli anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu antiviraller, iyileşme süresini hızlandırma ve enfeksiyonların ilerlemesini durdurma potansiyeline sahip. Bu tedaviler İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onayını alırsa, bu kış en savunmasız hastalardan bazılarına hayati koruma sağlayabiliriz" dedi.

Javid ayrıca, kış mevsiminin gelmesiyle beraber ülkedeki günlük vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği yönelik uyarıda bulundu.

Hükümet, bu kış virüsün semptomlarını azaltmaya ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olacak yeni antiviralleri en fazla risk altında olan kişilere vermeyi planlıyor. İki tedavinin MHRA tarafından onaylanması durumunda, ülkedeki binlerce hastanın yeni tedavilere erişebilmesi bekleniyor.

ABD 1,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA YAPTI

ABD hükümeti, ilaç firması Merck ve biyoteknoloji ortağı Ridgeback Biotherapeutics'un geliştirdiği Molnupiravir adlı Covid-19 ilacından 1,2 milyar dolarlık değerinde anlaşma imzaladı. ABD, ilacın Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanması halinde, yaklaşık 1,7 milyon Molnupiravir tedavisini uygulamaya başlayacak.

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kayıpları yeniden yükselişte. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 bin 139 vakanın kaydedildiği ve toplam vaka sayısının 8 milyon 589 bin 737'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede 8 gündür günlük vaka sayıları 40 binin üzerinde seyrederken, bugün 49 bin 139 vakanın kaydedilmesi ile 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. İngiltere'de son 24 saatte 139 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 139 bin 31'e yükseldi.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, England, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Covid-19 hapı Mulnupiravir'dan 480 bin adet sipariş etti - Son Dakika
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