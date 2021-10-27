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Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

27.10.2021 00:08

Son dakika haberler... İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına günler kala İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti. Sabah saatlerinde başlayan eylem akşam saatlerinde olaysız şekilde sona ererken, 4 aktivist polis tarafından gözaltına alındı.

Eylemcilerden Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün 4 arkadaş İngiltere İçişleri binasına tırmandık. Aynı zaman da bu bina çevre, gıda ve kırsal işler departmanına da ev sahipliği yapıyor. Bugün buraya tırmanmamızın asıl sebebi ise İngiltere hükümeti, vergilerimizi kullanarak farklı kurumlara 1.5 milyar poundluk yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu kuruluşların bulunduğu sektörler ise gezegenimizi yok ediyor" dedi. - LONDRA

Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

İçişleri Bakanlığı, Protesto, England, Londra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Son Dakika


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