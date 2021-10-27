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İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Son Dakika

İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

27.10.2021 08:42

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına günler kala İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti. Sabah saatlerinde başlayan eylem akşam saatlerinde olaysız şekilde sona ererken, 4 aktivist polis tarafından gözaltına alındı.

Eylemcilerden Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün 4 arkadaş İngiltere İçişleri binasına tırmandık. Aynı zaman da bu bina çevre, gıda ve kırsal işler departmanına da ev sahipliği yapıyor. Bugün buraya tırmanmamızın asıl sebebi ise İngiltere hükümeti, vergilerimizi kullanarak farklı kurumlara 1.5 milyar poundluk yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu kuruluşların bulunduğu sektörler ise gezegenimizi yok ediyor" dedi.

(Yunus Dalgıç/İHA)

İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

İçişleri Bakanlığı, Protesto, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Son Dakika
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