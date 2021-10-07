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İngiltere'de kadınların üçte ikisine göre, ön yargı ve ayrımcılık iş bulmalarına engel - Son Dakika

İngiltere'de kadınların üçte ikisine göre, ön yargı ve ayrımcılık iş bulmalarına engel

07.10.2021 15:03
İngiltere'de kadınların üçte ikisine göre, ön yargı ve ayrımcılık iş bulmalarına engel

İngiltere'de çalışma çağındaki kadınların yaklaşık üçte ikisi, ön yargı ve ayrımcılığın iş bulmalarında engel teşkil ettiğini düşünüyor.

İngiltere'de çalışma çağındaki kadınların yaklaşık üçte ikisi, ön yargı ve ayrımcılığın iş bulmalarında engel teşkil ettiğini düşünüyor.

Londra merkezli eğitim yayınları grubu Pearson'ın, ABD, Brezilya, Çin, İngiltere, Hindistan ve Meksika'da çalışma çağındaki 6 bin kadınla yapılan ankette, her ülkeden 1000 kadının görüşlerine yer verildi.

Araştırmaya göre, İngiltere'deki kadınların yüzde 41'i cinsiyetlerinin, yüzde 30'u da ırklarının yeni bir iş bulmaları önünde engel olduğundan endişe ediyor.

Kadınların, yüzde 74'ünün kendilerine ve ailelerine yetecek kadar maaş veren bir iş bulma konusunda kaygılı olduğunu ortaya koyan ankete göre, kadınların yüzde 65'i ön yargı ve ayrımcılığın hala kendilerini iş bulmaktan alıkoyduğuna inanıyor.

Kadınların yaşı iş bulmalarının önünde engel teşkil ediyor

Ankete göre, kadınların yüzde 63'ü ise yaşlarının iş bulmalarının önünde engel teşkil ettiği görüşünü paylaşıyor.

Ayrıca araştırma, çalışan veya aktif olarak iş arayan kadınların yüzde 42'sinin, akıl sağlıklarını korumayı en büyük stres kaynağı olarak gösterdiğini ve bunu finansal istikrar endişelerinin izlediğini ortaya koydu.

Yaklaşık her 10 kadından 3'ü ise en büyük stres kaynaklarından birinin evde çevrim içi eğitim gören çocuklarına yardım etmek olduğunu dile getirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de kadınların üçte ikisine göre, ön yargı ve ayrımcılık iş bulmalarına engel - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de kadınların üçte ikisine göre, ön yargı ve ayrımcılık iş bulmalarına engel - Son Dakika
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