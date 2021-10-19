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İngiltere'de milletvekilinin istismar ettiği çocuklar "yüzüstü bırakıldı" - Son Dakika

İngiltere'de milletvekilinin istismar ettiği çocuklar "yüzüstü bırakıldı"

19.10.2021 17:12
İngiltere'de milletvekilinin istismar ettiği çocuklar

İngiltere'de eski İşçi Partisi Milletvekili Greville Janner'ın istismar ettiği çocukların "kurumsal başarısızlıklar yüzünden yüzüstü bırakıldıkları" belirtildi.

İngiltere'de eski İşçi Partisi Milletvekili Greville Janner'ın istismar ettiği çocukların "kurumsal başarısızlıklar yüzünden yüzüstü bırakıldıkları" belirtildi.

Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Soruşturma Raporu yayımlandı.

Raporda, Leicestershire Şehir Konseyi'nin bakımı altındaki çocukların "hak ettikleri ilgiyi görmediği", Janner hakkındaki erkek çocukların cinsel istismarına ilişkin iddiaların soruşturulmasında "birden fazla başarısızlık" olduğu tespit edildi.

Leicestershire polisinin, 1999'da Janner aleyhindeki iddiaları soruşturan Manolya Operasyonunun "yetersiz" olduğu ve savcılığın önemli tanık ifadelerini gizlemeye yönelik "kasıtlı" bir tutum içinde olduğu vurgulandı.

Raporda, bakım altındaki çocukların "güvenilmez" oldukları için göz ardı edildiği, ifadelerin ilgili birimlere iletilmemesinin "ciddi ve affedilemez" olduğu ve önemli bilgilerin "halının altına süpürüldüğü" belirtildi.

"Çocukların yüzüstü bırakıldıkları" vurgulanan raporda, polisin Janner hakkındaki iddiaları soruşturmaması için baskı altında tutulduğuna dair "hiçbir kanıt" bulunulmadığı kaydedildi.

Soruşturma ekibine liderlik eden Profesör Alexis Jay, polis memurlarının iddiaları soruşturmada "isteksiz" davranıp, yapılması gerekenleri yapmayıp soruşturmaları kapattığını da söyledi.

Soruşturmada, Janner'ın masum olup olmadığından ziyade iddialar konusunda kurumsal tepkiler ve görevi nedeniyle kendisine farklı muamelede bulunup bulunulmadığı araştırıldı.

Raporun yazılması sırasında, Janner hakkında 30 yıllık bir süreyi kapsayan iddialara ilişkin 33 kurbanın dinlendiği kaydedildi.

İşçi Partisi'nden ihraç edilen eski milletvekili, 1960-1980'lerde gerçekleştiği iddia edilen 22 çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ancak yargılanmadan 2015 yılında ölmüştü.

İşçi Partisi, Milletvekili, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de milletvekilinin istismar ettiği çocuklar 'yüzüstü bırakıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de milletvekilinin istismar ettiği çocuklar "yüzüstü bırakıldı" - Son Dakika
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