İngiltere'de "mülteci karşıtı yasa tasarısı" protesto edildi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak gösterilen Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı protesto edildi.

Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesi istedi.

"Kimse yasa dışı değil", "Mülteci karşıtı tasarıyı iptal edin", "Güvenlik istemek suç değil", yazılı dövizler taşıyan göstericilere Lord Alfred Dubs da destek verdi.

Dubs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarının insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, "Güvenlik arayan mültecileri suçlu yapacaklar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bunun için mümkün olduğunca çok kamuoyu desteği oluşturmak istiyoruz. Parlamentoda, birçok insan adına konuştuğumuzu söyleyebiliriz ve yasa Lordlar Kamarası'na ulaştığında, özellikle sakıncalı tekliflerin bazılarında hükümeti yenebileceğimizi umuyorum." dedi.

Dünyanın bir arada durması ve mültecilerin haklarını savunması gerektiğini kaydeden Lord Dubs, "Onları suçlayıp cezalandırmaya çalışmamalıyız. Ayrıca bu ülkenin bir örnek teşkil etmesini isterim ama hiç örnek teşkil etmiyoruz. Şu anda çok kötü bir örnek oluyoruz." diye konuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Başkanı Christos Christou ise tasarının sonuçlarının ne olacağının Yunan adalarında, bombalanan hastanelerde görülebileceğini kaydetti. Christou, Avrupa'nın politikalarının güvenli bir yaşam isteyen insanları cezalandırdığını belirterek "Güvenli geçişleri savunuyoruz ve meydana gelen tüm bu feci geri itmelere karşı çıkıyoruz. İnsanların, sadece güvenlik istedikleri için bu insanlık dışı muameleye karşı korumak zorundayız." diye konuştu.

Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı, düzensiz yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkililerin "olası cezai işlemlerden muaf tutuyor. Bu durumun, mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.