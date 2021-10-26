İngiltere'de "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısı protestosu - Son Dakika

İngiltere'de sağlık çalışanları ve muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri hükümetin "Sağlık ve Sosyal Bakım" yasa tasarısını protesto etti. Başkent Londra'daki Parlamento Meydanının yakınında bir araya gelen grup, hükümetin sunduğu yasa tasarısıyla Ulusal Sağlık Servisi'nin(NHS) özelleştirileceğini dolayısıyla sağlık sisteminde adaletsiz bir düzenin oluşacağını belirterek tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.